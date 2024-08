Alberto Fernández ya no dará clases en la UBA tras la denuncia de Fabiola Yañez

Tras la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género, el ex presidente no dará clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el segundo cuatrimestre del año.

El curso del ex mandatario no habría alcanzado el mínimo requerido de alumnos inscriptos, según informó La Nación.

Alberto Fernández era docente de la UBA desde 1985 y se desempeñaba como profesor de la materia “Teoría General del Delito y Sistema de la Pena”.

Recordemos que en diciembre de 2022, un grupo de estudiantes pertenecientes a la agrupación Franja Morada pidió la suspensión del ex presidente luego de que este no acatara el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituía los fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la UBA confirmó este miércoles que el ex mandatario no volverá a enseñar en la Facultad.