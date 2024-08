Alberto Fernández pidió que se prohíba la difusión de sus fotos y videos íntimos

El expresidente solicitó una medida cautelar en el marco de la denuncia por violencia de género. Calificó a la acción judicial como de «urgencia extrema».

El expresidente Alberto Fernández pidió en el marco de la causa por violencia de género una medida cautelar para que se prohíba a sitios de internet, Google, Facebook, X y Yahoo difundir sus fotos y videos íntimos porque se estaría afectando su derecho al honor y la intimidad.

Fernández pretende una medida de la justicia que “impida la publicación, difusión y reproducción” de videos y de cualquier otro material que pueda afectar su vida íntima.

Por derecho propio y en representación de su hijo Francisco, se presentó ante la justicia civil y comercial federal con lo que se conoce como “acción preventiva de daños”.

Además, Fernández pidió “la eliminación de todas las publicaciones en redes sociales y otros medios” que contengan videos que ya fueron difundidos o a difundir y que se dispongan las “medidas necesarias” para evitar la propagación de material personal no autorizado.

Se trata de una acción contra el Ente Regulador de las Telecomunicaciones (Enacom) y también contra las empresas Google, Facebook, X y Yahoo.

Para el exmandatario, “hay una flagrante amenaza” de difundir supuestas imágenes o videos que tienen como única finalidad “ofender, agredir, vulnerar, menoscabar y afectar” su “nombre, honor, imagen, intimidad y/o integridad”. El hecho afectaría también a sus hijos y familiares.

En la presentación, Fernández alude a que recientemente se vienen publicando y difundiendo fotos y videos que “falazmente se me atribuyen por parte de diversos medios y figuras públicas”. “Estas cuestiones que desde ya son falsas y maliciosas, solo buscan afectar la estabilidad familiar y salud psicofísica de mis hijos”.

También se refiere a los videos que se están difundiendo de él con otras mujeres “en situaciones incómodas.

“Estas afirmaciones y la difusión de dichos videos pretenden generar un daño a mi persona, a mis hijos, a nuestra privacidad y reputación familiar”, advirtió el exmandatario.

Días atrás se difundieron videos con Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la casa de Gobierno, y además circulan las versiones de que hay más filmaciones.

La protección del derecho a la privacidad

El escrito aludió a la “protección del derecho a la privacidad y a la integridad de los derechos del niño, contemplado por la legislación nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos”.

Para el exmandatario se están afectando “derechos personalísimos” tanto de él como de sus hijos.

Y explicó que “la libertad de expresión es una garantía”, pero que la Corte Suprema ha sostenido en su jurisprudencia que las personas tienen derecho a la intimidad, “inclusive las personas célebres” y que “la libertad de prensa no es un derecho absoluto”.

“Esta parte quiere, solicita, implora, se protejan sus derechos personalísimos, se establezca que la libertad de expresión no es libertad de pregonar el odio e incitar a la violencia”, escribió Alberto.