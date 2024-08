Adultos mayores podrían realizar una protesta social en toda la provincia

Este lunes se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo de Adultos Mayores de Puerto Madryn, donde el titular local del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se hizo presente para discutir las problemáticas que afectan a los jubilados de la ciudad. El encuentro tuvo lugar días después del Plenario Provincial celebrado el pasado miércoles, al cual no asistió el administrador regional del PAMI, lo que generó malestar entre los jubilados.

Oscar Furci, presidente del Consejo de Adultos Mayores, expresó su disconformidad ante la falta de respuestas por parte de la administración regional del PAMI y destacó la necesidad de abordar los problemas específicos de los jubilados de la ciudad. “Después de esta falta de respeto, de la no concurrencia del administrador regional del PAMI al plenario provincial de la semana pasada, convocamos al titular local del PAMI para discutir algunos problemas que son de la órbita de Madryn y otros que él deberá transmitir a Comodoro”, declaró Furci.

Entre las principales preocupaciones expuestas, se destacó la situación crítica relacionada con los turnos del Prosate y el manejo de recetas por parte de los médicos contratados por fuera del sistema PAMI. Según Furci, estos profesionales están solicitando la recepción de recetas vía correo electrónico, lo cual está dejando a muchos adultos mayores fuera del sistema debido a la falta de acceso a medios electrónicos. “Somos conscientes de que el alto costo de los medicamentos ya está dejando a gente fuera del sistema por no poder comprarlos. Si a eso le sumamos este inconveniente, muchos adultos mayores están quedando fuera del sistema”, enfatizó.

Protestas y demandas pendientes

Furci hizo un llamado a que las reuniones no queden en “saco roto” y que se tomen acciones concretas para resolver los problemas que vienen planteándose desde la administración anterior sin soluciones efectivas hasta el momento. En caso de no obtener respuestas satisfactorias, el Consejo de Adultos Mayores no descarta la posibilidad de organizar una protesta a nivel provincial.

Asimismo, el presidente del Consejo mencionó la necesidad de contar con un auditor médico en Puerto Madryn para supervisar la atención brindada a los adultos mayores, así como también la de la obra social en general. “Lo que falta en Madryn, recién se lo acabamos de reclamar, es un auditor médico que cuide al adulto mayor, al usuario de la obra social y a la obra social en sí”, destacó.

Durante la reunión también estuvo presente Juan Carlos Fargatti, ex titular de PAMI, quien manifestó su apoyo al nuevo directivo de la obra social y aportó su experiencia en la gestión de temas relacionados con la medicación y la cobertura de medicamentos. Sin embargo, Furci insistió en que “hay otras cosas que son de fondo que las tiene que resolver Comodoro Rivadavia”.