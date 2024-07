Turismo de invierno en Puerto Madryn: Retos y perspectivas

En medio de la temporada invernal, Leandro Bruzzo, representante de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), expresó su preocupación por el desempeño actual del sector. Según indicó, este año se observa una tendencia menos dinámica en comparación con temporadas anteriores.

“Es una temporada un poco más tranquila de lo que nos gustaría. No está traccionando como veníamos acostumbrados en las vacaciones de invierno”, señaló Bruzzo, reflejando una preocupación compartida por muchos en la industria.

Bruzzo atribuye esta situación a la coyuntura económica que atraviesa el país. Aunque algunos indicadores muestran mejoras leves, como el aumento de ventas en segmentos económicos según las agencias de Buenos Aires, el pronóstico para la temporada invernal sigue siendo moderado. “Creemos que vamos a mejorar un poco respecto a las expectativas, pero de todas formas va a ser una temporada de invierno regular”, explicó.

Además, destacó que la ocupación varía significativamente entre diferentes establecimientos y segmentos del mercado. “Hay algunas buenas noticias. El incentivo fiscal anunciado semanas atrás, que se le da al turismo en toda la provincia, generará la inversión de nuevos emprendimientos y aquellos que venimos trabajando hace tiempo podrán hacer mejoras”, agregó Bruzzo, buscando encontrar un lado positivo en medio de los desafíos actuales.

Sin embargo, no se pueden ignorar los obstáculos que enfrenta el sector. “En términos generales, los números no están dando”, afirmó, indicando que ajustar las tarifas y ofrecer promociones atractivas son estrategias clave para atraer a los turistas en un mercado cada vez más competitivo y sensible a los precios.

Bruzzo concluyó con un mensaje optimista, subrayando la resiliencia del sector turístico argentino frente a los ciclos económicos. “Siempre somos optimistas. Después de épocas que no son tan buenas, vienen mejores”, expresó, haciendo un llamado a redoblar esfuerzos y mantener la esperanza en tiempos difíciles.