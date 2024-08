Sin consenso en la OEA para instar a Venezuela a publicar las actas electorales

La Consejo Permanente de la OEA se reunió este miércoles para resolver cómo proceder tras las acusaciones de fraude en las elecciones en Venezuela. Sin embargo, los 34 países americanos que componen el organismo no lograron alcanzar un consenso para exigir transparencia al gobierno de Nicolás Maduro para publicar los datos de las actas.

La propuesta obtuvo 17 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones entre los Estados que participaron a la reunión extraordinaria. Además, hubo cinco miembros ausentes, entre ellos Venezuela.

Colombia y Brasil fueron algunos de los países destacados que decidieron abstenerse, a pesar de que sus mandatarios hubieran reclamado horas antes la publicación de las actas electorales del domingo para aclarar cualquier duda sobre los comicios.

El presidente Javier Milei apuntó fuerte contra ellos en sus redes sociales: «Queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices».

«Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos», lanzó el mandatario contra Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés López Obrador.

Los 17 países que votaron a favor de la resolución del Consejo Permanente fueron: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Y las 11 abstenciones fueron Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Dominica, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía.