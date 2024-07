Sheinbaum reacciona a propuesta antiinmigrante de Trump

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a la propuesta que presentó ayer el candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cerrar la frontera con México y terminar el muro, para así “poner fin a la crisis migratoria indocumentada” en ese país, la cual el exmandatario estadunidense calificó como “una invasión”.

Al ser cuestionada sobre el tema durante su llegada a Zacatecas, Sheinbaum Pardo respondió que “la migración no es un asunto de crimen”, pues afirmó que las personas buscan llegar a Estados Unidos para conseguir empleo, por lo que considera que para disminuir la llegada de migrantes es necesario apoyar a los países de donde son originarios.

“Saben nuestra opinión. La migración no es un asunto de crimen, sino que, para disminuir la migración. (…) Porque la gente va a los Estados Unidos buscando trabajo. Para disminuir la migración lo que hay que hacer es invertir y desarrollar los países que están expulsando personas por necesidad. Entonces, lo hemos dicho varias veces: En vez de construir muros, pues hay que apoyar a los países y a las personas”, dijo.

Sin embargo, la presidenta electa puntualizó que esperará a que concluyan las elecciones en Estados Unidos para definir cuál sería la estrategia de México ante el paso de migrantes hacia la frontera norte, pues señaló que “siempre hay discursos” por las época electorales, aunque aseveró que su gobierno trabajará bien con quien gane la contienda.

“Ya vamos a esperar, ya ven que siempre hay discursos a la época, de las épocas electorales y pues ya vamos a esperar la elección de Estados Unidos. Lo que se decida, pues vamos a trabajar bien con cualquiera de los presidentes”, concluyó.

Este jueves, Donald Trump, candidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, afirmó que de ganar por segunda ocasión el cargo terminará la constricción del muro fronterizo con México, para ponerle fin a la crisis migratoria.

“Pondremos fin a la crisis migratoria (indocumentada) cerrando nuestra frontera y terminando el muro, la mayor parte del cual ya he construido. La invasión en nuestra frontera sur la detendremos y lo haremos rápido”, aseguró el expresidente.