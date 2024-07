Se reinicia la Liga Profesional: cómo está la tabla de posiciones

Luego del parate por la Copa América, la Liga Profesional tendrá su reinicio a 33 días del cierre de la quinta jornada. Este jueves 18 de julio se disputarán tres partidos que marcarán el comienzo de la 6ª fecha de las 27 que tiene el campeonato. ¿Los juegos? Argentinos Juniors-Tigre, Independiente Rivadavia-Gimnasia de La Plata e Instituto-Independiente.

Más allá de las apariciones de Boca Juniors (en Florencio Varela contra Defensa y Justicia) y River Plate (en el Monumental ante Lanús) el domingo, uno de los duelos más esperados se desarrollará el sábado 20 de julio con una nueva edición del clásico entre San Lorenzo y Huracán que se celebrará en el Nuevo Gasómetro a partir de las 15.00 con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la presencia de Jorge Baliño en el VAR.

El torneo tiene tres líderes con Talleres de Córdoba, Huracán y Unión en lo más alto gracias a las 13 unidades que cosecharon acá luego de cuatro triunfos y un empate cada uno. Detrás, a 3 puntos, se ubican Racing, Gimnasia La Plata e Instituto con 10. Aunque también hay especial atención sobre los dos descensos que se decretarán al final de temporada: Tigre (último en la Tabla Anual) e Independiente Rivadavia de Mendoza (colista en los promedios) reactivan el certamen como los más complicados.

La Tabla Anual, que cuenta con Talleres, River y Argentinos en los tres primeros lugares, también definirá los boletos a la Copa Libertadores y la Sudamericana, más allá de que algunos boletos se darán de forma directa para los campeones de los dos torneos domésticos y de la Copa Argentina.

No es un detalle menor que esta sexta fecha terminará el domingo y habrá menos de 24 horas de inactividad ya que la 7ª jornada arrancar con cuatro partidos el martes 23 de julio y culminará el jueves 25, aunque habrá dos encuentros postergados que se disputarán la semana siguiente (Unión-Rosario Central y Boca Juniors-Banfield).

LA AGENDA DE LA 6ª FECHA

• JUEVES 18 DE JULIO

18:45: Argentinos vs. Tigre (TNT Sports)

19:00: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata (TV Pública)

21:00: Instituto vs. Independiente (TNT Sports)

• VIERNES 19 DE JULIO

15:00: Barracas Central vs. Newell’s (ESPN Premium)

19:00: Belgrano vs. Riestra (TNT Sports)

21:00: Rosario Central vs. Sarmiento de Junín (TV Pública)

• SÁBADO 20 DE JULIO

15:00: San Lorenzo vs. Huracán (TNT Sports)

17:00: Racing Club vs. Godoy Cruz (ESPN Premium)

19:30: Banfield vs. Atlético Tucumán (ESPN Premium)

• DOMINGO 21 DE JULIO

15:00: River Plate vs. Lanús (TNT Sports)

17:15: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Platense (TNT Sports)

17:15: Estudiantes La Plata vs. Unión (ESPN Premium)

20:00: Defensa y Justicia vs. Boca Juniors (ESPN Premium)

20:00: Vélez vs. Talleres de Córdoba (TNT Sports)