Santa Cruz denuncia desinversión de YPF en los yacimientos y Vidal pide exhaustivas inspecciones

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ordenó inspecciones exhaustivas en varios yacimientos petroleros a raíz de varias denuncias sobre el estado de abandono y la caída de producción en los mismos. El responsable de llevar adelantes las mismas fue el secretario de Estado de Ambiente, Sebastián Georgión, junto a su equipo de trabajo.

En primera instancia, las autoridades provinciales se interiorizaron acerca de los incidentes de Cerro Piedra, en el yacimiento Los Perales, de grandes proporciones; y otro de menor tamaño en Cañadón Seco, ambos correspondientes a la operadora YPF. A su vez, focalizaron especial atención en los derrames en Cañadón Minerales de CGC, y otro en el yacimiento Huemul.

En el lugar, Georgión tuvo la oportunidad de dialogar con los trabajadores que se encontraban realizando las labores de remediación ambiental, y destacó la necesidad de que las operadoras ejerzan mayor responsabilidad. En ese sentido, fue puntualmente muy crítico con el estado de los yacimientos operados por YPF. Al respecto, dijo que” encontré a los mismos abandonados, y con un fuerte estado de desinversión por parte de la operadora estatal”.

Por otra parte, el Secretario de Estado de Ambiente, se refirió al informe que se elaboró acerca de los pasivos de la empresa YPF. “El informe de YPF fue negativo, no cumplen, y no solamente en el pasivo ambiental sino con el activo ambiental. YPF siempre tarda y no cumple con las normas y leyes que la provincia requiere y ajusta para la actividad petrolera”, recalcó.

Como resultado de lo observado, manifestó que se iniciaron actuaciones desde la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz, con cartas documentos, sumarios e informes negativos, pero desde la operadora continúan con la misma postura.