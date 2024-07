Rodrigo Vagoneta: “Vendo perfumes, la cosa no está fácil”

Las oportunidades laborales a veces llevan a lugares nunca antes imaginados, y eso es lo que pasó en los últimos días con el humorista Rodrigo Vagoneta, quien sorprendió al presentar su primer perfume infantil. en momentos en que también brilla en teatro como parte del Cirque XXI 360.

Explicó los detalles de este nuevo desafío: “La propuesta llegó a través de una empresa de esmaltes y cosméticos, la misma que le hace el perfume a Hernán Drago. Entonces, me junté con Hernán y con su socio y entre los dos me dieron una mano para hacer estos perfumes que me ilusioné cuando me dijeron que podía elegir yo entre más de 100 fragancias”.

Según detalló, no lo pensó como algo meramente económico y fue más allá al revelar que “no está siendo rentable para mí, pero sí es muy lindo el desafío que yo me propuse y lo estoy logrando, que es poder tener perfumes para regalar cuando hago shows. Por ejemplo, en el circo regalo uno por función, cuando hacemos dos funciones diarias todos los días”, aunque también dejó en claro que están a la venta en el circo.

“El empresario es un vendedor que anda todo el día en la ruta con su camioneta. Lo van a ver en la camioneta ploteada con la cara de Drago y anda por todo el país trabajando, vendiendo a las perfumerías, y algo se vende, muy poquito, la cosa no está fácil, pero no lo juzgo, al contrario, lo acompaño, y ojalá que en algún momento levante para que pueda ser un negocio para él también”, se sinceró sobre los primeros pasos del nuevo emprendimiento.

Pero no todo se queda allí, ya que también explicó que varios de esos lotes fueron donados a comedores y hospitales, para dejar en claro que, al margen de cómo salga de rentable el negocio, su satisfacción pasa también por otro lado.

En lo que respecta a la respuesta del público ante la fragancia, se muestra contento por las repercusiones y los comentarios que recibe a diario. Y estas devoluciones de sus seguidores lo animan a seguir y a la espera de que resulte mejor que cuando lanzó su alfajor: “Fracasó porque no tenía distribución, no es un tema fácil ese, tenés que estar muy vinculado con las cadenas de todo el país”, al explicar las trabas que encontró en el camino. “Las distribuidoras importantes no te dan bola enseguida, entonces con el tema del alfajor no fue fácil, no sabíamos distribuir, la verdad, y a partir de eso se nos cayó y cuando empezó a perder la fábrica decidieron no hacerlo, me consultaron y les dije que por supuesto, porque la idea es que no pierda plata nadie”.

Pese a que el negocio no está siendo todo lo rentable que esperaban en este primer tiempo, el actor reconoce que ya hay propuestas de una nueva línea: “Tengo ganas de hacer una nueva fragancia, le propuse al perfumero hacer uno unisex, pero me explicó que todavía no, porque es muy difícil convencer a los farmacéuticos y perfumeros, ya que las familias piden o para niños o para niñas. Pero yo creo que tenemos que luchar por eso y conseguirlo. Incluso, un papá el otro día me contó que se lo había comprado a la nena, entonces yo quiero hacer una fragancia que no sea como las infantiles, como cuando éramos chicos, sino unisex”. Además, en charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live había confirmado que “el perfume, que se llama Alegría, sale seis mil pesos, no son caros, están a buen precio”.

Al margen de este desafío empresarial, el humorista se encuentra en este momento del año siendo parte del Cirque XXI 360, un imponente circo con un escenario circular, que incluso gira: “Hay artistas internacionales, está el genial Álvaro Waldo Navia, que hace del Payaso Waldito. Tengo la suerte de compartir con él pista y camarines, porque somos los dos payasos del circo. Estamos muy contentos con la respuesta del público. Yo trabajé en muchos espectáculos muy importantes, pero no estoy acostumbrado a tanta ovación, una atrás de la otra”.

“Los acróbatas no hacen malabares con 5 pelotas, lo hacen con 35, son quinta generación de circo”, detalló sobre uno de puntos que hace la diferencia en lo que respecta a este show emplazado en el estacionamiento de un Shopping en la zona sur y que cuenta con dos funciones diarias, a las 16 y a las 19. “La gente sale contenta, emocionada”, expresa sobre las vivencias del público ante esta propuesta, y continuó: “Tenemos cuadros como las motos locas, un círculo donde las motos giran adentro y está buenísimo. Y después salimos con Álvaro con unas motos falsas y la gente se ríe. Además hacemos un homenaje a Gaby, Fofó y Miliki donde cantamos las canciones de ellos, y los padres participan cantando junto a sus hijos”.

“La magia del circo es algo totalmente distinta al teatro, es una gran familia donde los cochecitos de los bebés están atrás del escenario, y a veces tres o cuatro en fila, entonces los artistas entran, hacen sus cuadros y pasan a buscarlos de nuevo, mientras una persona los cuida a todos. Es algo hermoso, muy familiar, y me encanta ir con mi familia, y Waldo también va con la suya. Y se produce una magia indescriptible, una experiencia que tienen que venir a vivir porque no se llega a explicar”, cerró entusiasmado Rodrigo.