River Plate busca fichar a un mediocampista estrella con pasado en la Selección de España

River Plate sigue dando de qué hablar en el mercado de pases y en los próximos días podría concretar un fichaje de renombre mundial. Luego de activar la cláusula de repesca para repatriar a Felipe Peña Biafore tras un buen paso por Lanús, incorporó a préstamo a los defensores Federico Gattoni (marcador central del Sevilla de España) y Franco Carboni (lateral izquierdo cuyo pase pertenece al Inter de Italia pero viene de desempeñarse en Ternana Calcio de la Serie B) y adquirió las fichas del arquero Jeremías Ledesma, proveniente del Cádiz de España, y del delantero paraguayo de San Lorenzo Adam Bareiro. Sin embargo, en Núñez no bajan la persiana y van por más.

Según reveló Infobae, se produjo una reunión entre Matías Patanian, vicepresidente de la institución, y el representante del mediocampista español Iker Muniain. Aunque fue el primer encuentro formal entre las partes, en el conjunto argentino prometieron elevar una propuesta formal para sumar al ídolo del Athletic Club Bilbao.

El icónico jugador que ha defendido los colores del conjunto vasco durante 15 temporadas, decidió no renovar su contrato para ir en busca de nuevos desafíos y en reiteradas oportunidades declaró su amor por el Millonario, lo que facilitaría las tratativas.

“River Plate es un equipo que siempre le he seguido, desde que era pequeño, desde hace muchísimos años. Quitando el Athletic que es el equipo de mi vida, hacia River siento algo especial, un vínculo emocional y sentimental grande. Lo he dicho muchas veces”, manifestó hace algunas semanas el volante de 31 años que supo ir “camuflado” al Santiago Bernabéu para ver la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

“Llegamos a Madrid y había 50 mil personas de River, no podía ir con la cara descubierta. Mañana tengo partido y voy a salir por todos lados. Cogí una peluca, unas gafas, una gorra y fuimos a la calle.

Fui barra brava, que son los hinchas más polémicos. Fui con la hinchada y en un control estaba la policía nacional. Me para y me mira la cara. ¡Hostia, este me habrá reconocido!. Me cacheó, me miró otra vez. Avanzo y miro para atrás, y el policía mirándome”, expresó hace unos años.

Un dato clave para que River Plate se incline por acelerar por Iker Muniain, según le confiaron a este sitio desde Núñez, es que el chileno Paulo Díaz hoy hará la jura para obtener la ciudadanía argentina, lo cual liberaría un cupo extranjero para fichar al español. Los otros foráneos dentro del plantel comandado por Martín Demichelis son los uruguayos Nicolás Boselli, Agustín Sant’Anna y Nicolás Fonseca, el colombiano Miguel Borja y el paraguayo Adam Bareiro. El mediocampista, que viene de ganar la Copa del Rey con el Athletic Bilbao, la pasada temporada disputó 25 partidos, en los que aportó tres goles (Mallorca, Sevilla y Eibar).

Algunos medios españoles, producto de la presencia de Matías Patanian (además de viajar para resolver cuestiones del mercado de pases también lo hizo por temas personales) en el país, especularon con un posible encuentro con sus pares del Real Madrid a raíz del interés dentro de la Casa Blanca por contratar a Franco Mastantuono, la joven joya de 16 años de la cantera millonaria. Sin embargo, una fuente importante dentro del club negó que esté pactado un meeting con integrantes del Merengue.

Por otra parte, mañana Valentín Gómez se realizaría la revisión médica para sumarse a las filas de los entrenados por Demichelis. El marcador central zurdo arribaría al club mediante su buen vínculo con el City Group tras las ventas de Julián Álvarez y el Diablito Echeverri. El joven fue adquirido por el Palermo de Italia y será cedido por dos años al Millonario, que tendrá la oportunidad de comprar hasta el 50 por ciento de su pase.

En paralelo, la dirigencia también activó algunas salidas, con el objetivo de liberar masa salarial y mantener el número de futbolistas profesionales con el que le gusta trabajar al entrenador. Con este cuadro de situación planteado, el primero en emigrar fue el volante Agustín Palavecino rumbo al Necaxa de México. Luego se concretó la partida del arquero Ezequiel Centurión a Independiente Rivadavia de Mendoza y la del volante Ezequiel Barco rumbo al Spartak Moscú de Rusia. El último en armar las valijas fue Héctor David Martínez, quien acordó su llegada a préstamo con opción de compra al Inter Miami de Lionel Messi. A esta nómina se le podrían sumar en breve Augusto Batalla (retornó al club tras su préstamo en el Granada de España y busca alternativas para continuar su carrera en el exterior) y el lateral derecho Andrés Herrera (no es prioridad para el DT).

Los conducidos por Demichelis, que realizaron la parte fuerte de los trabajos en el Hotel Hilton Pilar con la mira en llegar en óptimas condiciones a la reactivación de la Liga Profesional, vienen de disputar dos encuentros amistosos: igualdad ante Millonarios de Colombia y victoria contra Olimpia de Paraguay. Estos juegos les sirvieron de preparativo para la reactivación de la Liga Profesional (el domingo 21 de julio recibirá a Lanús en el estadio Monumental) y de cara al choque de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba (miércoles 14 de agosto en el Mario Alberto Kempes).