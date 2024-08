Nueva edición del Eisteddfod Mimosa “Porth Madryn”

Desde la Municipalidad de Puerto Madryn invitaron a participar de la 18° edición del Eisteddfod Mimosa «Porth Madryn», que se realizará el sábado 10 de agosto en las instalaciones de la Escuela N° 789, ubicada en Villarino 900.

Cabe destacar que este año celebra su 20° aniversario, ya que la primera edición se llevó a cabo en 2004. La continuidad del certamen sólo se vio interrumpida durante los años 2020 y 2021 debido a la pandemia.

La propuesta se desarrollará en dos sesiones, la primera comenzará a las 13:30 y la segunda a las 18:30 horas donde la comunidad podrá compartir una jornada de despliegue artístico en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad.

Conscientes de la situación económica actual, la Comisión Organizadora ha decidido establecer precios populares para las entradas, confiando en el apoyo de comercios, amigos, empresas y el público fiel de cada edición. Los adultos por sesión abonarán $3000 y por dos sesiones, $5000. Los niños y jóvenes hasta 17 años (no participantes), abonarán $1000; y será con entrada gratuita para niños y jóvenes participantes hasta 17 años.

Recitación en Castellano

– 9 horas – Comp. 71. De 8 a 9 años: “Un loro un poco raro” – Ana María Shúa (2016), Las cosas que odio y otras exageraciones (Loqueleo).

– 10:30 horas – Comp. 69. Hasta 5 años: “La polilla” – Nelvy Bustamante (2015), Orejas negras orejas blancas (Ruedamares).

– 11 horas – Comp. 72. De 10 a 11 años: “Las ideas” – Benegas, Mar (2017), Las niñas o cómo suceden las cosas (Lítera libros).

Recitación en Galés

– 9 horas – Comp. 64. Hyd at 12 oed: “Llaw” – Tudur Dylan Jones.

– 10 horas – Comp. 62. Hyd at 6 oed: “Athrawes Od” – Peter Hughes Griffiths.

– 11 horas – Comp. 63. Hyd at 9 oed: “Yn y pwll nofio” – Emyr Hywel.