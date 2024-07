Melella confirmó que también judicializará las modificaciones en Ganancias

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, expresó su preocupación sobre la inclusión de los fueguinos en el impuesto a las ganancias durante una entrevista radial a FM Espectáculo. Melella destacó los efectos negativos que la medida podría tener en la economía local y criticó la falta de discusión y transparencia en el proceso de aprobación.

«Nosotros los fueguinos fuimos ahora a la justicia y estamos en la justicia en la discusión por la quita del subsidio al gas. Y seguramente vamos a terminar en la justicia porque el texto que se aprobó en Diputados la primera vez y se volvió a aprobar después incluye a los fueguinos para empezar a pagar ganancias, cosa que nunca sucedió,» declaró Melella. «Vamos a terminar en la justicia porque se está cayendo la industria en nuestra provincia«.

El gobernador señaló que la medida afectará no solo a los trabajadores, sino también a la economía en general, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo. «Hablé con empresarios la semana pasada y alguna industria está en peligro de cerrar más allá de las miles de puestos de trabajo que se cayeron. Entonces, crece la pobreza. Nos tienen pisados fondos en la nación«.

Melella también criticó la manera en que se ha manejado la discusión sobre el impuesto. «Lo que hicieron con ganancias, ahora que todo el mundo, los trabajadores paguen ganancias, pero a los más ricos, los bienes personales se lo bajaron,» explicó. «Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en nombre de la patria, en nombre de la unidad, uno puede firmar títulos en blanco y comprometer al país«.

El gobernador reafirmó su compromiso de defender los intereses de los fueguinos y de llevar el tema a la justicia si es necesario. «Nosotros vamos a encabezar todos los fueguinos porque esto le toca a una cajera del anónimo. En este momento está cobrándole al chino que fue a comprar, no puede ganarse seguramente. Pues van a decir, no, pero van a pagar los que ganan más de esto. Mañana se lo cambian, te pueden decir todo trabajador en relación de dependencia, todo trabajador que facture va a pagar«, advirtió Melella.

Además, destacó la importancia de la memoria histórica y de ser críticos con las decisiones políticas. «Memoria, señores, hay que tener memoria. Que no, que no es así. Pasó el Senado, se lo dijimos a Pablo Blanco, más allá de que no votó ganancia, pero no porque se modifica, vuelve a Diputados y el texto se aprobó tal cual. Así por la información que nosotros tenemos, están trabajando en la reglamentación con tierra del fuego que todos tienen que pagar ganancias. Todos los que correspondan van a pagar ganancias».

Melella concluyó reafirmando su compromiso con la defensa de los intereses de Tierra del Fuego y su rechazo a las políticas que perjudican a la provincia. «Yo no voy a aplaudir a Tucumán ni firmar un pacto cuando a nuestros vecinos y vecinas se los está perjudicando. Seguiremos trabajando en la ampliación productiva, seguiremos trabajando, vamos a trabajar en la transformación educativa, vamos a trabajar. Entonces, nada nos frena», finalizó.

Fuente: Mi TDF.