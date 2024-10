Mauro Icardi en imágenes, tras separarse de Wanda Nara

Tras su separación de Wanda Nara, Mauro Icardi aprovechó su tiempo en Estambul para disfrutar de su soltería y compartir una serie de fotos en sus redes sociales que no han pasado desapercibidas. El futbolista, quien actualmente juega para el Galatasaray, mostró un aspecto más relajado y publicó imágenes que destacan su buen estado físico y su atractivo, generando numerosos comentarios entre sus seguidores.

En las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, Icardi aparece en distintos poses. Las fotos, que incluyen tomas cerca de una piscina, muestran al futbolista con una actitud segura y seductora, algo que ha sido muy bien recibido por sus fans. Semanas atrás, la empresaria y conductora comunicó que había decidido poner fin a su relación con Icardi. Desde entonces, ambos han seguido caminos distintos, aunque continúan siendo parte de la vida de sus hijos.

Recordemos que Wanda Nara decidió tomarse unos días de descanso junto a sus dos hijas, Francesca e Isabella, eligiendo a Brasil como destino. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a la modelo disfrutando del clima agradable y de los espectaculares paisajes de la ciudad carioca.



Aprovechando el receso escolar, la conductora se trasladó con sus nenas a Río de Janeiro, y posó con una actitud despreocupada, compartiendo postales de sus días allí. Además, como parte de la celebración del Día del Amigo, Wanda invitó a su amigo y estilista personal, Kennys Palacios, a pasar el fin de semana con ella. Durante su viaje, aprovechó para disfrutar de un día de playa con sus hijas, quienes lucieron trencitas, demostrando su costado más fashion.



Wanda y su separación

Los rumores corrieron rápido y llegaron a los medios. Esto llevó a que, el lunes pasado, Luis Ventura a que se comunicara con la presentadora, quien le confirmó sin detalles su ruptura. Luego, en diálogo con Teleshow, su abogada y amiga, Ana Rosenfeld, indicó: “Ella ya lo dijo. Está separada. Y no va a decir nada más”. Todo eso generó un sinfín de versiones sobre el motivo principal de la decisión de Nara. Aunque ella intentó mantenerse ajena y resguardarse, finalmente decidió comunicarlo de manera oficial para cuidar a su familia. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde escribió un breve texto en el cual dejó en claro el difícil momento que atraviesa.

“Con lo difíciles que son los finales y la mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, expresó al inicio del mensaje, el cual realizó en la aplicación de notas de su celular.

“Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, continuó Wanda al respecto. Además, señaló que su prioridad siempre fueron sus hijos, por lo que se enfocará en ellos, en especial en Isabella y Francesca, las menores de la familia y a quienes tuvo durante su matrimonio con el futbolista argentino.

“Gracias por el respeto”, cerró Wanda ante sus millones de seguidores, quienes siguieron con atención cada palabra.