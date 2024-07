Las estafas por ofertas falsas de trabajo en TikTok

La compañía de ciberseguridad ESET alertó sobre una nueva amenaza para usuarios de las redes de mensajería WhatsApp y Telegram. La misma se viraliza mediante ofertas falsas de trabajo en la plataforma de videos cortos más popular entre los jóvenes, TikTok.

Según relevó la empresa, en todos los casos las víctimas son engañadas y perjudicadas monetariamente, si no detectan el engaño a tiempo. En esta ocasión, el engaño promete ganar dinero generando interacciones en la red social Tiktok:

En principio, la víctima recibe un mensaje de WhatsApp proveniente de un número telefónico de la India. El mismo está escrito en español, lo que resulta sospechoso a primera vista. El remitente se presenta como miembro de la empresa «WPP», lo que podría ser un intento de confundir a la víctima haciéndola pensar que refiere a WhatsApp, dado que en muchos contextos el nombre de tal aplicación se abrevia de esta manera «WPP». Sin embargo, una empresa llamada WPP, de hecho, existe About WPP: the creative transformation company | WPP

Acto seguido, le ofrece a la víctima un trabajo que implica la tarea de dar likes a diferentes cuentas de TikTok a cambio de una suma de dinero. En este caso se le da una tarea de prueba a cambio de $3.000 pesos argentinos. Esa transferencia realmente sucede e incluso (en el caso de esta investigación en donde se proporcionó una cuenta de Mercado Pago) se puede observar el nombre del titular de la cuenta que transfiere. Esto implica que a los cibercriminales les interesa exponer sus nombres (algo poco probable según ESET) o que se hayan apoderado de la cuenta de alguna otra persona y estén suplantando su identidad.

Inmediatamente después que la víctima envía captura de pantalla demostrando que realizo esta tarea, se le indica que se comunique con la «recepcionista» para que proceda al pago de la suma mencionada. Para eso se le comparte a la víctima una url que lleva a la plataforma Telegram. Este pago de una pequeña suma de dinero es la forma en que los criminales convencen a la víctima de que es un empleo real. Sin embargo, es la única vez que la víctima recibe un pago.

Los cibercriminales proporcionan una url también de Telegram para que la víctima se una a un canal donde día a día se publican tareas y los montos de dinero que supuestamente acumula la víctima.

Se le solicita a la víctima un depósito, en garantía de participación, previo a que se le deposite la suma acumulada por el trabajo realizado. Una vez hecha la transferencia de la suma solicitada por los cibercriminales, estos bloquean a la víctima y eventualmente el grupo de Telegram desaparece.

Ofertas de trabajo falsas

«Este tipo de estafa viene siendo detectada y las características y métodos de engaño varían constantemente. Si bien la suma que pierde la víctima es pequeña, debemos considerar que quienes caen en esta estafa diariamente son muchas personas», dijo Fabiana Ramirez Cuenca, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Aclaró que mientras la empresa formó parte de esta investigación, vieron como constantemente se sumaban miembros, siempre más de 20 por día y hasta cantidades más altas. «Esto nos permite inducir que, si al menos algunos son estafados y pierden esa suma de dinero, los cibercriminales contarán con ingresos monetarios diarios, aunque sean mínimos. Además, es probable que lleven adelante numerosas estafas y es imposible calcular por nuestra parte los montos recaudados.», comentó.

Desde ESET recomiendan estar atentos a este tipo de intentos de estafa y que si se recibe mensajes de números desconocidos o provenientes de lugares lejanos se actué con cautela. Es importante tener en cuenta que ofertas de trabajo que promete dinero fácil son casi inexistentes e indican más la presencia de una estafa que de un empleo real. La educación en ciberseguridad se convierte en una forma esencial para prevenir a los usuarios de caer en este tipo de engaños.