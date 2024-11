Lanzan canje para bancos que vendieron puts al BCRA

La Secretaría de Finanzas anunció la licitación del primero de agosto para la conversión de BONCERES para aquellas entidades que aceptaron la rescisión de las opciones de liquidez con el BCRA.

La conversión se realizará por: TX25, TZXD5, TZXM6 por el TZXD6; en tanto que los TZX26, TZXM7 se podrán canjear por el TZXD7; asimismo el T3X5 por el TZX25; el T4X4, y el T2X5 por el TZXD5; y por último el bono T2X5 por la LECAP con fecha de vencimiento el 31/03/25.

Cómo será el canje

La licitación será por adhesión y por cartera propia de las Entidades Oferentes, por lo que ninguna entidad podrá presentar ofertas por terceros. Asimismo, las Entidades Oferentes solo tendrán habilitados los pliegos de aquellos Títulos Elegibles por el cual el BCRA realizó la rescisión de las operaciones de liquidez de títulos públicos nacionales y por hasta la suma del valor nominal involucrado en dicha operación, por lo que no podrán realizar ofertas por otros Títulos Elegibles que no se encuentren habilitados para hacerlo.

Las Entidades Oferentes, en cada pliego que tengan habilitado deberán indicar, en una única oferta, la cantidad de valor nominal a entregar del Título Elegible que presentan en conversión y el cual no podrá superar el valor nominal original del Título Elegible utilizado en las operaciones de liquidez con el BCRA.

Una vez efectuado el cierre de la licitación, y en el caso que alguna Entidad Oferente realice su oferta por un VNO de Título Elegible que supere el monto involucrado en la rescisión de las opciones de liquidez de títulos públicos nacionales, la Secretaría de Finanzas modificará a la baja los montos ofertados hasta igualarlo al monto de VNO que fue parte de la operación de rescisión de las opciones de liquidez.