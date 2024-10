La dura acusación de Maypi Delgado al padre de su hija de un año: “Solo se maneja con maltrato psicológico”

Sorpresa causó entre sus seguidores el duro posteo realizado por Maypi Delgado en sus redes sociales, en el que realizó un pormenorizado relato sobre las dificultades que enfrenta con Matías Ricciardelli, el padre de su hija India. La modelo explicó que el padre de la menor de un año lleva tiempo sin ver a su hija e incluso obstaculiza las actividades que ella quiere realizar con la niña, como los viajes, al no otorgar los permisos necesarios.

En septiembre de 2022 todo parecía color de rosa: la modelo y exparticipante de Gran Hermano anunciaba que luego de una amplia búsqueda finalmente había quedado embarazada. Sin embargo a un mes del anuncio, justo en el Día de la madre, confirmaba que se encontraba separada de su novio, el entonces padre de su futura hija y con quien estaba en pareja desde marzo.

La fuerte denuncia de Maypi Delgado contra el padre de su hija La fuerte denuncia de Maypi Delgado contra el padre de su hija

Tras esa novedad, la joven decidió dejar Buenos Aires y volver a su Mar del Plata natal para encontrarse cerca de sus afectos. Pese a que en un principio su intención era ir y volver entre ambas ciudades, finalmente allí se acomodó, lejos de las luces de los medios e involucrada en un ciento por ciento en su embarazo.

La también ex azafata de Guido Kaczka fue madre a fines de abril del año último, y para ese instante el padre de India viajó desde Buenos Aires hasta Mar del Plata para poder estar presente durante el parto. “Vivimos el día más importante de nuestras vidas con Matías, al fin conocimos a India… Qué nervios, pero se dio muchísimo mejor de lo que me podía imaginar… Hasta se prendió en la teta en ese mismo momento que salió de mi panza”, detalló con una profunda emoción.

Pasado poco más de un año de ese nacimiento, en las últimas horas la propia Maypi detalló cómo continúa la relación con su expareja, utilizando duros términos que sorprendieron a la mayoría de sus casi 800.000 seguidores en instagram.

“Algunas personas me preguntan por el papá de India permanentemente. Yo no puedo hablar por él, no ve a India hace rato. Tampoco me permite a mí hacer algunas cosas con ella, como por ejemplo poder hacer un viaje con ella, ya que no cumple con los permisos cuando tiene que venir a firmar algo. No solo eso, sino que todos los meses para pasar la manutención de la hija me hace pedirle por favor hasta el último día”, comenzó su relato cargado de emociones.

Tras ello, aclaró que “no tengo mucho más para decir de él. Es el típico caso de un hombre que juega con lo único que siente que tiene poder”, a la vez que dejó en claro los motivos de sus palaras: “Me cansé de proteger a una persona que solo se maneja con maltrato psicológico permanente. Hasta ahora traté de tener un vínculo con él a pesar de que todos los días cambia de opinión y un día te quiere y un día te odia. A pesar de eso intenté sostener un vínculo por amor a India. Pero me cansé”.

Sobre el vínculo diario entre Matías e India, explicó: “No ve a su hija. No la llama. Cuando estuvo con neumonía preguntó dos veces por ella en tres semanas. Y ahora se cree con poder porque tiene que firmar un papel para que ella pueda viajar conmigo. No la disfruta y tampoco la deja disfrutar a ella. Un desastre la verdad. Pobre tipo”.

También se tomó el tiempo de responder a quienes ya le estaban enviando mensajes con cuestionamientos: “Y para las que me ponen que él seguro pagó la casa donde vivimos ¡No! No pagó ni 10 pesos de nuestra mudanza ni la casa. Y del cumpleaños de India tampoco pagó ni una Coca Cola. (La gente cree que lo que yo puedo hacerle a ella lo paga él) claramente pago todo yo”, para luego referirse al dinero girado mensualmente, e incluso sobre un canje que le pidió para abaratar los costos de un regalo: “Él pasa para India el 50% de los gastos de ella ¡Y le hizo un regalo para el cumple de ella! (Le regalo la cama de la habitación pero pidió que salga más barata y por eso es que yo tengo que publicarla para que me den descuento por que era muy cara)”.

Abriendo su corazón, reveló por primera vez detalles de lo vivido durante el embarazo, que ella transitó ya separada: “¡Viví maltrato psicológico durante todo el embarazo! ¡Me molestó durante 8 meses sin parar, de día y de noche, por todos los medios que pudo! Intenté con todas mis fuerzas tener un embarazo hermoso igual, porque lo deseaba así, ¡pero él logró que llore durante 8 meses!”.

Tras ello, reconoció: “El último mes se hizo el amoroso y vino a pedir perdón para poder estar en el parto (lo acepté. Dejé todo mi orgullo de lado por amor a India para que ella el día de mañana tenga ese recuerdo). Fue al pedo. Poco tiempo después de que India nació, él arranco con estas cosas (cuando apareció el tema de tener que pasar la manutención de ella todo cambió) igual seguí aceptando y aceptando un tema tras otro de lo que me fue haciendo y diciendo, porque todo es de la forma que lo maneja esta clase de hombres: por el lado de psicopatearte”,

Para finalizar, habló de los desafíos al momento de ser madre soltera: “Todo esto sólo lo van a poder entender 100% las mujeres que pasan por situaciones como estas, nadie más, porque es muy difícil ser mamá sola, bancar el otro 50% de los gastos más estar 24 horas juntas, que se me complica muchísimo lo laboral. Le pongo onda todos los días de mi vida para poder generar más ingresos porque está todo muy difícil. No está bueno acostarte sabiendo que tenés que ver de que forma facturar todo el mes para sostener todo y con Indiecita al lado mío (¡yo no pude abrir más mi showroom, por ejemplo, porque no quiero tenerla a ella ahí! Y en el horario que va al jardín que son 4 horas trato de cocinar, hacer las compras del día, hacer videos para marcas para tener ropa para ella y para mí, y entrenar algún día en la semana por que también vivo de mi imagen. O sea, es muy difícil llegar a todo”.

Al momento de anunciar su embarazo, Maypi había revelado los detalles tras la noticia: “Creo que ya hace siete años, o seis, desde que arranqué la búsqueda de un bebé. Por distintas razones nunca se dio, me hice miles de estudios, también hice tres tratamientos de fertilidad para poder quedar, y nada…Después de soñarlo tanto, arranqué la búsqueda por el lado de hacer un tratamiento sola, siempre quise ser mamá”, comenzó expresando.

Y continuó: “Mientras empezamos una relación con Maty, me llegó la sorpresa de quedar embarazada en cuatro meses de noviazgo, de locos. No fue buscada, pero sí muy, muy esperada por mí. A su papá le costó muchísimo y no lo juzgo, él no tenía en sus planes ser papá y él como yo, creía que yo no podía quedar. Pero India nos eligió a ambos como sus papás, a pesar de que no éramos una pareja consolidada y, con este proyecto, ella llegó para movernos el piso. De repente nuestra vida enloqueció: yo moría de felicidad y ya quería comprar todo, tener todo (cual primeriza, ansiosa desde el primer día que me hice el Evatest), no me juzgo tampoco. Es que lo deseaba tanto que fue lo que me pasó”.

En tanto, explicó por qué decidieron separarse: es que ambos no tenían el mismo deseo de ser padres. “No me di cuenta que del otro lado había alguien más que no lo estaba viviendo como yo y no estaba preparado. Lamentablemente nos costó la relación…(quiero aclarar que el papá en ningún momento me dijo de no seguir con el embarazo), pero lo superó y un día ya no era sostenible la relación. Yo la estaba pasando bastante mal y él obvio que también, porque su idea nunca fue hacerme daño”.