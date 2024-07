Javier Milei volvió a cargar contra un director del FMI

El presidente Javier Milei volvió a apuntar este viernes contra el director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), el chileno Rodrigo Valdés, a quien acusó de «mala intención manifiesta». «No quiere que a Argentina le vaya bien», aseguró.

El jefe de Estado criticó al exfuncionario de Michelle Bachelet, supervisor del caso argentino, al que responsabiliza por las trabas a un nuevo acuerdo del Gobierno con el FMI ante la necesidad de llegada de dólares frescos para sumar reservas y poder abrir el cepo.

En el último informe, correspondiente a la 8va revisión del acuerdo vigente, el organismo empeoró las perspectivas de crecimiento de Argentina para este año y pidió al Gobierno que mejore la calidad del ajuste fiscal, así como el marco de la política monetaria y cambiaria.

«Cumplimos con todo y están todo el día poniendo peros», indicó durante una entrevista con Alejandro Fantino y cuestionó al organismo multilateral de crédito por mantener en el cargo a un funcionario afín al «Foro de San Pablo», al que también acusó de haber sido «cómplice» por los pasivos acumulados en el Banco Central durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. «La gente tiene que saber la verdad», dijo.

Consultado por el periodista de Neura, sobre si sus críticas a Valdés no podrían significar una traba a nuevas negociaciones con el FMI, Milei aseguró que su interlocutor no es Valdés, sino la propia directora del Fondo, Kristalina Georgieva. «Ellos están dispuestos a seguir negociando», dijo.

Además, aseguró que su defensa es «la fortaleza macroeconómica», el «equilibrio fiscal» y la «contundencia del programa económico«.

Durante la entrevista, el mandatario hizo un repaso de la herencia que recibió del gobierno anterior en materia económica y social, por lo que denunció: “Había bombas por todos lados. Ellos apostaban a que éramos unos ‘libertarados’. La apuesta era estallar rápido y en enero tomar el poder de nuevo”.

Por otro lado, Milei ratificó que todavía no puede levantar el cepo cambiario y aclaró: “Estoy terminando de limpiar varias cosas. Se terminó el tema de los puts, tema déficit fiscal y cerrado el tema de la emisión por sector externo”. En ese sentido, expresó que su máximo objetivo es llegar a la inflación cero.

Sobre las declaraciones de Victoria Villarruel sobre Francia, en medio de la polémica por un video de la Selección argentina, respondió: “Yo puedo tener diferencias. Nosotros tenemos diferencias. ¿Cuál es el problema? Se arregló y seguimos para adelante. Y seguramente debe haber cosas que hago que no le deben gustar a ella. ¿Cuál es el problema? Pero en el 95% de las cosas pensamos las mismas cosas”.

Además, el presidente recordó: “Tuve la mayor exposición mediática durante el gobierno de Macri. Cómo no le voy a reconocer que sembró la primera semilla. Después salió mal porque se rodeó de gente que no estaba de acuerdo con sus ideas y la sociedad no estaba tan madura para recibir esas ideas”.