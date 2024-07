Hallan 77 ballenas varadas en una playa Tresness en Escocia

Un grupo de al menos 77 ballenas varadas aparecieron en una playa de la isla de Sanday, en el archipiélago de Orkney, en Escocia, en uno de los mayores fenómenos de este tipo en décadas, según la ONG British Divers Marine Life Rescue (BDMLR). Solo 12 de los animales, del género de los calderones o ballenas piloto, seguían con vida tras ser descubiertos, ha señalado la organización en un comunicado.

A las 10:45 de este jueves (12:45 hora peninsular española), el BDMLR recibió una alerta con la aparición de un centenar de cetáceos en la playa de Tresness, en Sanday.

Pese a su rápida movilización hacia esa isla, de apenas 50 kilómetros cuadrados y una población de medio millar de personas, los servicios veterinarios no pudieron impedir la muerte de la mayoría de los animales, que llevaban varias horas varados.

A las ballenas varadas vivas se les proporcionaron primeros auxilios a la espera de la subida de la marea que permitiese su vuelta al mar.

Expertos del grupo especializado en varamientos de Escocia se desplazan al lugar para practicar la autopsia a los calderones muertos, para tratar de dilucidar qué pudo llevarles a esa situación.

Pese a que se desconocen las causas, los medios británicos especulan con que una de las ballenas, muy gregarias, pudo verse envuelta en una situación peligrosa y el resto acudieron a ayudarla.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos que no acudan a la playa para no interferir en los trabajos de rescate y evaluación.