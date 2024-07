Gobierno reglamentó los cambios en el Impuesto a las Ganancias

El Gobierno Nacional reglamentó hoy la reforma al Impuesto a las Ganancias establecido en la ley Medidas Paliativas y Relevantes, con lo cual los trabajadores que ganen sueldos brutos de $1.800.000 en el caso de los solteros y de $2.200.000 en el caso de los casados, comenzarán a pagar ese tributo con los salarios que percibirán en agosto.

A través del decreto 652, el Poder Ejecutivo oficializó los cambios en el citado impuesto para que se pueda aplicar desde este mes, con lo cual se estima que unos 800 mil empleados comenzarán a pagar Ganancias. Era una de las medidas pendientes luego de que salieran las normas para la moratoria, el blanqueo y Bienes Personales.

Tal como estaba previsto, se mantendrá la baja del piso a $1,8 millón para solteros (unos $ 1,5 millón netos) y $2,2 millones para personas con dos hijos ($1,95 millón netos) votada. Comenzará a regir en julio, o sea, con los salarios que los trabajadores recibirán los primeros días de agosto.

Antes, el mínimo no imponible era de 15 salarios mínimos, equivalentes a $2.340.000 hasta junio y $ 3,5 millones desde julio. Con esta medida, aproximadamente un millón de trabajadores que hasta ahora estaban exentos, comenzarán a pagar el impuesto en alícuotas de entre el 5 y el 35%.

Los nuevos valores a pagar arrancan en (aproximadamente) $3.000 pesos mensuales hasta los $60.000 mensuales para los que hoy estaban exentos, y superaran los 100.000 pesos mensuales quienes ganan más de 2.500.000 pesos brutos. Los pagos que reciban los trabajadores como horas extras, aguinaldo, viáticos de larga distancia (camioneros), zona patagónica, quedan incluidos en el cálculo del impuesto.

La actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este 2024 y, luego, de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Lo que pagará un soltero

$1.800.000 de remuneración bruta- no pagará Impuesto a las Ganancias

$1.900.000 de remuneración bruta- alícuota máxima del 5% (retención $4.500).

$2.000.000: alícuota máxima del 9% (retención: $10.940)

$2.100.000: alícuota máxima 12% (retención: $19.880)

$2.200.000: alícuota máxima 15% ($30.800)

$2.300.000: alícuota máxima 15% ($44.142)

$2.400.000: alícuota máxima 19% ($61.979)

$2.500.000: alícuota máxima 19% ($80.979)

$2.600.000: alícuota máxima 19% ($99.979)

$2.700.000: alícuota máxima 19% ($118.979)

$2.800.000: alícuota máxima 23% ($138.817)

$3.200.000: alícuota máxima 23% ($230.817)

$3.300.000: alícuota máxima 27% ($256.655)

$3.900.000: alícuota máxima 27% ($418.655)

$4.900.000: alícuota máxima 35% ($728.493)

$5.100.000: alícuota máxima 35% ($797.830)

$5.500.000: alícuota máxima 35% ($937.830)

Lo que pagará un casado

$1.800.000 de remuneración bruta- no pagará Impuesto a las Ganancias

$1.900.000 de remuneración bruta- no pagará Impuesto a las Ganancias

$2.000.000: no pagará Impuesto a las Ganancias

$2.100.000: alícuota máxima 5% (retención: $216)

$2.200.000: alícuota máxima 5% ($4.366)

$2.300.000: alícuota máxima 9% ($11.864)

$2.400.000: alícuota máxima 12% ($23.151)

$2.500.000: alícuota máxima 15% ($37.439)

$2.600.000: alícuota máxima 19% ($53.490)

$2.700.000: alícuota máxima 19% ($72.490)

$2.800.000: alícuota máxima 19% ($91.490)

$3.200.000: alícuota máxima 23% ($174.540)

$3.300.000: alícuota máxima 23% ($197.540)

$3.900.000: alícuota máxima 27% ($352.591)

$4.900.000: alícuota máxima 31% ($652.641)

$5.100.000: alícuota máxima 31% ($714.641)

$5.500.000: alícuota máxima 35% ($852.191)

Casado con 2 hijos:

Sueldo bruto de $1.800.000,00: paga $0

Sueldo bruto de $1.900.000,00: paga $0

Sueldo bruto de $2.100.000,00: paga $0

Sueldo bruto de $2.200.000,00: paga $0

Sueldo bruto de $2.200.000,00: paga $0

Sueldo bruto de $2.300.000,00: paga $0

Sueldo bruto de $2.400.000,00: paga $1683,33

Sueldo bruto de $2.500.000,00: paga $8030,01

Sueldo bruto de $2.600.000,00: paga $18.040,01

Sueldo bruto de $2.700.000,00: paga $31.050,01

Sueldo bruto de $2.800.000,00: paga $46.050,01

Sueldo bruto de $3.200.000,00: paga $121.396,38

Sueldo bruto de $3.300.000,00: paga $141.743,36

Sueldo bruto de $3.900.000,00: paga $287.090,03

Sueldo bruto de $4.900.000,00: paga $577.436,70

Sueldo bruto de $4.900.000,00: paga $441.272,15

Sueldo bruto de $5.100.000,00: paga $639.436,70

Sueldo bruto de $5.500.000,00: paga $767.283,37