Estalló la polémica por la llegada de la plataforma Uber a Río Gallegos

Juan Ojeda, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis y Remises y delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis de la República Argentina, sostuvo en el programa La Bisagra que se emite por Tiempo FM 97.5 que no fue anoticiado formalmente sobre el desembarco de la plataforma Uber a Río Gallegos.

“Los integrantes de la Federación y del Sindicato de peones de taxis se oponen«, afirmó Ojeda al ser consultado sobre el comunicado de Uber.

Enfatizó que, tanto a nivel provincial como nacional, existen normativas claras que regulan el transporte de pasajeros, y que cualquier plataforma electrónica debe operar bajo las mismas condiciones legales que los taxis y remises. «Tenemos una ley provincial muy clara que permite la operación de plataformas electrónicas siempre y cuando cumplan con todos los requisitos legales y fiscales que nosotros cumplimos«, explicó.

Ojeda detalló las obligaciones y los costos que deben afrontar los taxistas y remiseros de la zona: «Pagamos muchos impuestos, aportes, libretas sanitarias, y nos sometemos a inspecciones rigurosas para mantener los vehículos y nuestras licencias al día. Es un proceso costoso y estricto que garantiza la seguridad y la legalidad de nuestro servicio», dijo.

Sobre las diferencias con Uber, Ojeda señaló: «En el caso de Uber o similares, los autos no están asegurados de la misma manera y no se acredita que operen bajo las normativas legales del transporte de pasajeros. Además, no contribuyen con los impuestos al Municipio ni a la Provincia de la misma manera que nosotros».

El líder sindical expresó su preocupación por el impacto económico de Uber en el sector: «Todo lo que ganan los conductores a través de Uber no queda en la ciudad, se va para un país del Norte. Es injusto que una plataforma extranjera opere sin cumplir con nuestras leyes y reglamentos, y se lleve los ingresos fuera de nuestra economía local».

Además, Ojeda destacó el papel fundamental que juegan los taxis y remises en la comunidad: «Nosotros no solo transportamos personas, sino que también generamos empleo y contribuimos activamente al desarrollo local. Es un servicio que está arraigado en nuestra comunidad y que proporciona una opción segura y confiable para los vecinos”, señaló.

Ojeda reiteró la postura del sindicato: «No estamos en contra del progreso tecnológico ni de la competencia justa. Lo que exigimos es igualdad de condiciones. Si Uber está dispuesto a operar bajo las mismas reglas que nosotros, le vamos a poner el pecho. Pero deben cumplir con todas las normativas y contribuir de manera justa al desarrollo de nuestra ciudad».

Para cerrar, hizo mención a una lucha que llevan desde hace varios años respecto al transporte clandestino de pasajeros, que se ofrecen por redes o grupos de WhatsApp. “Es mucho peor lo que sucede con los Uber truchos y el trabajo clandestino. Con esta empresa, al menos sabríamos la cantidad de autos que tienen registrados para ir y realizar una inspección con el ente regulador, que en este caso es la Municipalidad y Transporte público”, dijo y aseguró que “el servicio de los truchos está cayendo en picada porque cobran mucho más de lo que está cobrando un transporte legal, a pesar de que nosotros pagamos todos los impuestos. El tipo te cobra lo que él quiere. En taxi vos pagás lo que marca el reloj, que está precintado y controlado por el Municipio”.