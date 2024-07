Encuentran una roca con indicios de vida en Marte

Como manchas de leopardo, blancas, de forma irregular y rodeadas de material negro. Así son las estructuras que el robot Perseverance de la NASA ha encontrado en una roca de Marte, y que los científicos de la misión consideran podrían ser los primeros indicios de antigua vida microbiana en dicho planeta. El hallazgo, realizado el pasado 21 de julio, ha sido hecho público hoy por la agencia espacial de Estados Unidos en un comunicado que lo califica de sorprendente y crucial para dilucidar si el planeta rojo albergó vida microscópica en un pasado remoto.

Llamada Cheyava Falls, la roca analizada está repleta de vetas y contiene rasgos nunca vistos antes juntos en Marte. «Unas vetas blancas contienen sulfato de calcio, lo cual es una clara prueba de que el agua fluyó en algún momento a través de la roca. Además, entre estas vetas blancas hay otras rojas en las que hemos detectado compuestos orgánicos, y las pequeñas manchas blancas, similares a las de un leopardo, pero diminutas, apuntan a reacciones químicas que pudieron ser una fuente de energía para vida microbiana», señala Morgan Cable, investigadora del equipo de científicos del Perseverance.

Estos aspectos, señalan los científicos, concuerdan con los rastros que los microbios podrían haber dejado tras de sí hace miles de millones de años, cuando esta zona era cálida y húmeda y formaba parte de un gran valle fluvial de 400 metros de ancho, recorrido por un río que se precipitaba, después, en el conocido como cráter Jezero.

No obstante, y si bien las moléculas de carbono de los compuestos orgánicos encontrados en la roca son un componente básico de la vida, también pueden formarse mediante procesos no biológicos. Así, los científicos no descartan que sean otros los factores que expliquen el sorprendente hallazgo.

Ken Farley, a la par científico de la misión Perseverance, señala que «Cheyava Falls es la roca más desconcertante, compleja y potencialmente importante que nuestro robot ha investigado hasta ahora». Farley destaca que «por un lado, tenemos la primera detección convincente de material orgánico: manchas de colores característicos que son indicativas de reacciones químicas que la vida microbiana podría utilizar como fuente de energía; y pruebas claras de que el agua, que es necesaria para la vida, alguna vez pasó por la roca. Por otro lado, no hemos podido determinar con exactitud cómo se formó la roca y hasta qué punto las rocas cercanas pueden haber calentado la roca Cheyava Falls y contribuido a la formación de estas características».

Para poder extraer conclusiones firmes, sería necesario llevar la roca -la muestra número 22 de las recogidas por el robot Perseverance hasta el momento- a la tierra para su análisis con los instrumentos disponibles en los laboratorios de la NASA y los organismos asociados al proyecto. Sin embargo, la misión para transportarlas a la tierra aún no se ha hecho realidad y se antoja cada vez más compleja.

Esto permitiría, además, dar respuesta a un segundo misterio contenido en las vetas de Cheyava Falls, repletas de cristales milimétricos de olivino, un mineral que se forma a partir del magma. El olivino podría estar relacionado con rocas que se formaron a mayor altura, en el borde del Valle fluvial, mediante una posible cristalización del magma. Esto abre un nuevo interrogante: ¿Podrían el olivino y el sulfato haberse incorporado a la roca a temperaturas tan altas que harían que el entorno no fuera habitable, dando lugar a una reacción química ajena a los microbios que generó las manchas de leopardo?

Farley confirma que, «para comprender plenamente qué ocurrió en el valle fluvial marciano hace miles de millones de años, hay que traer a la tierra la muestra de Cheyava falls».

El robot Perseverance está equipado con un total de siete instrumentos para identificar, recoger, analizar y almacenar muestras del suelo de Marte. El potente zoom de las dos cámaras Mastcam-Z permite hacer fotos en 3D así como video en alta velocidad para el análisis detallado de objetos lejanos. La SuperCam, por su parte, examina las rocas y el terreno mediante una cámara, un láser y espectrómetros en busca de materiales químicos potencialmente relacionados con vida pasada en Marte. Puede identificar la composición química y mineral de un área del tamaño de la punta de un boli a más de 7 metros de distancia.

Colocado en el brazo robótico del Perseverance, Sherloc es un instrumento que utiliza cámaras, espectrómetros y un láser para buscar material orgánico y minerales alterados por ambientes húmedos y que puedan albergar signos de antigua vida microbiana. Es asistido por su fiel Watson, una cámara que toma primeros planos en color de las rocas.

PIXL, por su parte, es un aparato de rayos X que identifica elementos químicos a pequeña escala acompañado de una cámara que puede tomar fotos en muy alta resolución que permiten detectar elementos del tamaño de un grano de sal. Provee de información crucial para detectar vida microbiana en Marte. Finalmente, Perseverance cuenta con una pequeña estación para el análisis medioambiental, un aparato con el que se está experimentando cómo producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana llamado Moxie, y un radar, llamado Rimfax, que sondea el suelo debajo del robot.

El objetivo de la misión Perseverance es conocer mejor el planeta rojo e, incluso, diseñar trajes espaciales que permitan desenvolverse en el entorno marciano si el ser humano logra, finalmente, poner un pie en su superficie.