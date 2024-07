El consejo editorial del diario The New York Times pidió abiertamente al partido demócrata que promueva un nuevo candidato y «demuestre a Joe Biden que el partido ya no lo sigue». Aunque el medio ya publicó artículos de opinión pidiendo la retirada de Biden, en este caso es un editorial firmado por el órgano directivo en su totalidad el que insta a los líderes del partido a que hablen «con contundencia al presidente y al público sobre la necesidad de un nuevo candidato». Los legisladores demócratas mantuvieron este martes una reunión a puerta cerrada con el foco puesto en determinar el apoyo a la candidatura a la reelección del mandatario estadounidense.

«El momento es urgente»

New York Times, el diario más influyente entre los medios progresistas de Estados Unidos, remarcó que Biden, quien reconoció que necesita dormir más y desconectar a las 20 horas, «no debería intentar llevar a cabo al mismo tiempo dos de las tareas más difíciles y exigentes el mundo: ejercer de presidente y hacer campaña para la presidencia». Según este diario, los pesos pesados del partido demócrata actúan movidos por el respeto a Biden y por el cálculo de que pueden ser más influyentes con consejos privados que con críticas públicas.

«Una campaña de susurros es inadecuada ahora mismo, porque el momento es urgente: cuando más se aferre Biden a su nominación, más difícil va a ser reemplazarlo», advirtió el consejo editorial citando un sondeo llevado a cabo por el mismo medio que arrojó unos resultados contundentes: un 74 por ciento de encuestados se mostraron de acuerdo con que Biden es demasiado viejo para seguir ejerciendo su cargo, un porcentaje que había subido cinco puntos después de su flojo rendimiento en el debate con Donald Trump.

El diario, históricamente alineado con los demócratas, remarcó que Biden hace poco caso a sus propios votantes «y pone al país en un riesgo grave cuando insiste en que es el mejor demócrata para vencer a Trump». El artículo editorial termina achacándole a Biden una ambición ciega: «Conforme la situación se vuelve más crítica, llegó a considerarse como indispensable. No parece entender que él es el problema, y que la mejor esperanza para que los demócratas conserven el control de la Casa Blanca es que dé un paso al costado».

Los legisladores buscan un acuerdo

Este martes los congresistas demócratas se reunieron para debatir si el presidente de Estados Unidos debe seguir en carrera para su reelección. «Hubo diversidad de opiniones, pero todos estamos unidos en el hecho de que no podemos permitir que Trump vuelva a la Casa Blanca«, dijo a la salida del encuentro el legislador Hank Johnson, para quien los demócratas decidirán el camino a tomar «en un futuro muy cercano» y «seguirán adelante».

Según los medios estadounidenses, los teléfonos estuvieron prohibidos para evitar filtraciones en tiempo real. «Sencillamente tiene que dimitir», dijo a la CNN el demócrata de la Cámara de Representantes Mike Quigley, camino a la reunión. Sin embargo Jerry Nadler, el demócrata de mayor rango en el comité judicial de la Cámara de Representantes, respaldó a Biden: «Dijo que seguirá en la carrera, es nuestro candidato y todos vamos a apoyarlo, ojalá todos lo apoyemos».

El lunes el propio Biden envió una carta a los congresistas demócratas para pedirles poner fin en la disputa interna y centrarse en derrotar al expresidente republicano. El congresista Lou Correa, representante de California, apuntó en declaraciones recogidas por el diario online The Hill que su partido está «abriendo los ojos» al hecho de que las presidenciales de noviembre serán complicadas, y afirmó: «El candidato que los votantes eligieron es el candidato que tenemos. Son los votantes los que eligieron. Vayamos adelante, hagamos una buena campaña y ganemos en noviembre».

El encuentro consiguió que algunos que habían expresado sus dudas sobre Biden corrigieran su postura. Fue el caso del congresista Seth Moulton de Massachusetts, quien vio positivo que tenga lugar esta discusión. «Este es exactamente el tipo de debate que deberíamos tener como partido. De esto se trata la democracia», planteó Moulton. El propio Biden expresó el lunes su hartazgo por las dudas en torno a su candidatura.

«Me siento frustrado por las élites del partido. Cualquiera de estos tipos que crea que no debería postularme, que compita contra mí. Que se postule para presidente, que me desafíe en la convención» de agosto en Chicago, dijo en un programa de la cadena MSNBC. Para el congresista Pete Aguilar, presidente del caucus demócrata en la Cámara Baja, el partido debe apostar por destacar que Trump «representa una amenaza para la democracia».