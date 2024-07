El deslumbrante vestido de dama de honor de Tiziana Sabatini

El sábado pasado, Oriana Sabatini y Paulo Dybala sellaron su amor en una boda de ensueño. Rodeados de su familia y amigos, los flamantes recién casados disfrutaron de una jornada nocturna llena de lujos, a la cual sus invitados asistieron en sus mejores galas. Entre los presentes en la fiesta se destacó su hermana menor, Tiziana, quien no defraudó con su elección de vestuario.

Como parte de su séquito de damas de honor, la modelo lució un vestido largo de color gris perlado diseñado por Marcelo Giacobbe. Para el gran momento, la joven optó por un conjunto con un cuello redondo y una espalda media descubierta, la cual quedó oculta por su larga cabellera castaña, la cual optó por llevar suelta con un par de ondas. También se destacó la falta de mangas largas, las cuales fueron reemplazadas por un par de tiras finas.

En cuanto al calzado, Tiziana eligió unas sandalias negras abiertas que combinaban a la perfección con su conjunto. Los accesorios no tuvieron un gran protagonismo esa noche, pero lo cierto es que su maquillaje al natural causó sensación en las redes sociales, en especial en la publicación donde dejó ver cómo fue vestida a la fiesta de su hermana y el futbolista cordobés.



La menor de las Sabatini no fue sola al evento del año, sino que estuvo acompañada de su novio. Joaquín Ezcurra, quien es pareja de la joven hace un par de años, subió una instantánea donde se los vio disfrutando de la cabina de fotos que brindó el flamante matrimonio para sus invitados. A tono con la ocasión, el rugbier lució un traje negro junto a una corbata del mismo tono, la cual resaltó con el color que vistió su novia para la ocasión.

También los padres de las hermanas se desvivieron por sus vestuarios. Para acompañar a su hija al altar, su mamá, Catherine Fulop, dejó el trabajo en manos del diseñador Gino Bogani, quien le realizó un vestido azul aterciopelado con una falda hasta el suelo. Las primeras imágenes fueron compartidas por su asesora de imagen, Victoria Miranda, quien prestó su ayuda para que los miembros de la familia durante el proceso de elección de diseños, modelos y confección de sus galas, las cuales a la par contaron con el equipo de especialistas de alta costura.

Para la parte superior del atuendo, la actriz venezolana optó por un cuello redondo bordado con pedrería y unas mangas largas, las cuales podían desmontarse para disfrutar del salón climatizado para sobrellevar las bajas temperaturas del fin de semana. En cuanto a su peinado, ella siguió los pasos de su hija menor y dejó sus largos cabellos al natural, los cuales peinó detrás de las orejas que portaban unos aros colgantes acorde con su look.

Por otro lado, Ova Sabatini fue por lo clásico y se vistió con el sastre Nicolás Záffora, de Zaffora Bespoke Tailoring, con un smocking confeccionado en una tela italiana de lana merino. En la solapa izquierda del traje, el padre de la novia le sumó un pequeño ramillete con las mismas flores que Oriana llevó en su ramo durante su paso hacia el altar.

Respecto al atuendo del empresario, el sastre comentó que presentaba “una solapa con puntas de flecha en los extremos del cráneo, la unión del cuello con la solapa, característica del dinner jacket o tuxedo. Este diseño se inspira en las solapas utilizadas en el frac, del cual deriva el smoking. Los puños de las mangas cuentan con detalles opcionales en seda, creando un equilibrio elegante entre la solapa superior y los puños inferiores, ambos realizados en seda italiana”.