Echaron a 71 trabajadores de Parques Nacionales: 11 eran del PN Los Glaciares

Tras el cierre del mes de junio, la Administración de Parques Nacionales optó por no renovar los contratos de 71 empleados, 11 del Parque Nacional Los Glaciares.

En este contexto, desde el gremio ATE se declaró el estado de Alerta y Movilización. Corina González, la Secretaria General de ATE, Seccional Calafate, dijo en diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, manifestó: “En el día de ayer se dieron a conocer once no renovaciones de contrato, como ellos lo llaman, para nosotros despidos. Los compañeros se presentaron a trabajar, y cuando llegaron a fichar se dieron cuenta que no estaban más en el sistema”, relató.

Y agregó: “Se venían haciendo contratos trimestrales, el 30 de junio se terminaba, y es cruel como lo hacen. Para nosotros esto es una tragedia”.

“La mayoría de los contratos son del 2022”, precisó y sumó sobre los despidos en Parques Nacionales: “No hay una lógica, los trabajadores del Estado nacional pasan por una planilla de Excel, es un sorteo. Es cruel la forma, es una tragedia para nosotros y los trabajadores del Estado nacional, no sabes si continuas o no”.

“La primera tanda en Parques Nacionales hubo 78 despidos, 13 fueron reincorporados, otros siguieron no seguir peleando y otros continúan la lucha. En esta tanda hubo 50, de los cuales 11 fueron en El Calafate. Fue tremendo el ajuste que hubo en el Parque Nacional Los Glaciares”.

“De los once trabajadores hay tres de maestranza, cinco de mantenimiento y otros dos administrativos”, subrayó la Secretaria General de ATE, Seccional Calafate.