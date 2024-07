Detienen a un hombre cuando intentaba contrabandear 100 serpientes en sus pantalones

Un hombre fue sorprendido intentando introducir de contrabando más de 100 serpientes vivas en China continental metiéndolas en sus pantalones, según la autoridad aduanera del país. Los funcionarios de aduanas de la ciudad meridional china de Shenzhen interceptaron al hombre que viajaba a través del puerto de Futian, un puesto de control entre Hong Kong y China continental.

Durante una inspección, los agentes encontraron seis bolsas selladas con cinta adhesiva en los bolsillos de sus pantalones. «Los agentes abrieron las bolsas y descubrieron que cada una de ellas contenía varias serpientes vivas de distintas formas y colores», señala el comunicado.

Más tarde se identificaron cinco especies de serpientes – la serpiente de leche, la serpiente hocicuda occidental, la serpiente del maíz, la serpiente rata de Texas y la serpiente toro -, cuatro de las cuales no son autóctonas de China. Ninguna de estas especies es venenosa. El comunicado dice que el incidente ocurrió «hace unos días», pero no especifica cuándo.

La agencia de aduanas no dijo si el hombre fue detenido, pero advirtió que si se infringen las normas, actuarán según la ley.

En junio se detuvo a otro hombre que intentaba pasar de contrabando 454 tortugas en peligro de extinción de Macao a China continental.