Después de la final de Gran Hermano, Furia ninguneó a Bautista: “Todos saben que la ganadora soy yo”

El pasado domingo la última temporada de Gran Hermano (Telefe) llegó a su final con la consagración de Bautista Mascia al dejar en el camino a Nicolás Grosman y Emmanuel Vich. Sin embargo, la tensión que existió entre los “hermanitos” a lo largo del juego aún se siente entre ellos afuera de la casa. Así lo evidenció Juliana Furia Scaglione, la jugadora más polémica de esta edición, que fiel a su estilo fustigó al campeón nacido en el Uruguay.

Lo hizo a través de un video que publicó en sus historias de Instagram aprovechando la competencia de los premios MTV Miaw 2024, en donde sus fanáticos compiten de manera internacional en la categoría al Mejor Fandom. “¡Holis, holis! Bueno, vengo a hablar de algo. ¿Vieron la cantidad de gente que decía: ‘Lo valore’, lo valore’, lo valore’? ¿No vieron la violencia que tienen cuando me escriben comentarios negativos? ¿Y la cantidad? Porque les duele que soy la ganadora de Gran Hermano. Y les duele”, comenzó despachándose la doble de riesgo.

“Bueno, a ver. Ficticiamente (sic) tenemos un ganador, pero todos saben que la ganadora soy yo. Más que nada porque mi fandom trabajó en lo posible. Y lamentablemente, le pese a quien le pese, todos lo saben y todo el mundo lo grita”, dijo sin mencionar a Bautista, el verdadero ganador de la competencia y, por consiguiente, el mejor jugador de esta edición, tal como lo certificó el conductor Santiago del Moro en conversación con Teleshow.

Luego, Juliana insistió en su punto. “Y aunque les pese, la cantidad de gente, y el fandom y la masa, o el movimiento, o lo que fuera, lo tengo yo. Al que le gusta, le gusta y al que no le gusta, entonces, no le gusta”, manifestó.

“Pero cuando yo salgo a la calle y no puedo caminar, a la que le pasa, es a mí. Y eso significa que el fandom hizo un buen trabajo, fueron muy organizados”, destacó Scaglione. Por último, cerró su mensaje instando a sus fanáticos a votar por ellos mismos en los premios que entregará la famosa cadena de televisión en cuanto a lo mejor de la música, las redes sociales y el entretenimiento en América Latina. “Y yo les quiero decir que hoy es el último día de votación. Así que entren a MTV Miaw y voten por ustedes. ¡Los amo!”, invitó Furia.

Además de las palabras vertidas en el video, la exparticipante de GH agregó más mensajes en favor de sus fanáticos y también como indirectas hacia Bautista. “Los furiosos somos leyenda” y “Gracias haters”, escribió junto a dos emojis; uno que se ríe a carcajadas y otro con un rostro más cariñoso. “Muchos que hablan de valore’ y son violentos, excelente”, sumó, irónica, en referencia a la frase de otra de las exhermanitas, Agostina Spinelli.

https://www.eldiarioweb.com/wp-content/uploads/2024/07/furia-2.mp4 Furia estallo en vivo en la ultima gala de Gran Hermano: «Me tengo que ganar un premio por los 17.2 puntos de rating»

“Con Furia tuve una relación relativamente buena”, dijo Bautista en diálogo con Teleshow, pocas horas después de su rutilante consagración. “La realidad es que ha tenido roces con toda la casa, pero conmigo no tanto. Tenemos varias cosas en común que nos unían: me gustan las mismas bandas de música que a ella, compartimos pensamientos en varias cosas… Entonces, cuando aparecía su lado como más Furia, yo simplemente lo ignoré y me fui a otra cosa. Nunca le di mucha cabida, no le di mucho lugar a ella para que se enrosque. Nosotros sabíamos lo que ella generaba porque adentro de la casa escuchábamos los gritos de afuera, las personas que entraron por los repechajes también nos lo hicieron saber, aunque no de manera explícita…”, agregó.

“Yo creo que sí, que el mejor es el que termina ganando, porque de alguna manera llegó ahí y se ganó también el voto de la gente. Pero también yo digo que llegué a esa instancia por un tema del trabajo en equipo. Entonces no me atribuyo todo el mérito. Llegué a la final después de superar algunas placas, y ahí hubo una competencia abierta, democrática, digamos. Y ahí no hay misterios, el que tiene más votos gana”, dijo el campeón acerca del devenir de la competencia hasta su victoria.