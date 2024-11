Con 16 años, debutó la nadadora Hein en los JJOO de París 2024 pero no le alcanzó para llegar a la final de 400 Metros Libres

En la prueba de los 400 metros libres, la nadadora argentina Agostina Hein debutó con 16 años en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Terminó en el puesto número 2 en su serie de los 400 metros libres con un tiempo de 4:14.24, pero no le alcanzó para clasificarse para la final de la prueba.

La argentina más joven de la delegación en Paris 2024 y un brillante debut

La nadadora argentina Agostina Hein nació el 24 de abril de 2008, en Campana, tiene apenas 16 años, por lo que es la más joven de la delegación argentina, pero hoy, en el natatorio de La Defense Arena, cumplió una destacada actuación en su debut en los XXXIII Juegos Olímpicos – París 2024.

Hein quedó segunda en la serie clasificatoria de los 400 metros libres, con un tiempo de 4 minutos,14 segundos y 24 centésimas, siendo sólo superado por la alemana Leonie Maertens (4:09:62), pero no logró un lugar en la final, a la que accedían las ocho mejores, al terminar en el puesto 18° en la suma de tiempos de las tres tandas.

Luego de la competencia, Agostina sostuvo que “Estoy contenta de haber debutado en estos Juegos. No pensé que iba a estar. Disfruté mucho la carrera y nadar al lado de una chica que me estuvo exigiendo al 100% toda la prueba. Feliz, la disfruté. Quizás no se dio el tiempo que yo quería, pero es mi primera carrera en mis primeros Juegos Olímpicos”.

Agregó que “traté de dar lo mejor y ser yo. Obviamente estar con los actuales récord del mundo es una locura, son los Juegos Olímpicos más fuertes de la historia para mí. Es una felicidad total poder nadar contra las mejores. No lo voy viendo por la edad, sino que yo me propongo un objetivo y vamos avanzando. Por ahí estoy cholula todo el tiempo, porque ver a todos los deportistas nacionales e internacionales al lado, conviviendo en una Villa, es hermoso. Se disfruta como una nena que llegó a Disney”.

Y finalizó sus declaraciones confesando que “la verdad es que no pensé estar acá, fui la última en clasificar, la 136 de Argentina. Estaban todos en la despedida de la bandera, yo estaba entrenando, y se enteraron todos ahí que había una más. Y encima la más chiquita. Cuando me enteré fue una felicidad terrible. Entramos y se cayó el estadio, no me quiero imaginar las finales. Tiene una vibra, una mística especial”.

Vuelve a competir el viernes 2 en los 800 metros libres

La joven nadadora fue la última argentina clasificada para estos Juegos, aún teniendo 15 años, cuando en el Mundial de Doha consiguió la marca B en los 800 libre que la terminó habilitando a estar en París por una invitación de World Aquatics. En ambas distancias fue finalista en el Mundial.

En esa especialidad, los 800 metros libres, se presentará el 2 de agosto. Recordemos que Hein, el año pasado, había conseguido una histórica medalla de bronce en el Mundial Junior de Netanya y formó parte de la delegación argentina que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en donde se ubicó quinta en los 800 y 1500 libre, y sexta en los 400.

Con 14 años, participó en 2022 de los Juegos Suramericanos en Asunción y se llevó una medalla plateada en la posta 4×200 libres, a lo que le sumó un cuarto puesto en los 1500 y sextos lugares en los 200 y 800.

“El hecho de estar acá es un orgullo terrible, dejé muchas cosas de lado. Con la edad que tengo todavía me queda mucho por aprender», expresó Agostina Hein.