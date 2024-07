Cómo es la estafa emulando la página de reservas de Booking

Se ha observado, en los últimos meses, un preocupante incremento de estafas por internet y una de ellas ha ocurrido a través del sitio web de Booking. Aprovechando la alta demanda de las plataformas para reservar alojamientos durante las vacaciones de verano del hemisferio norte, los ciberdelincuentes están utilizando tácticas cada vez más sofisticadas para engañar a los viajeros.

Las estafas suplantando compañías conocidas no son un fenómeno nuevo en internet, pero su frecuencia ha aumentado considerablemente. En este caso, los delincuentes se hacen pasar por Booking para enviar mensajes falsos a través del alojamiento a los usuarios, indicando que si no se completan ciertos datos en un enlace la reserva será cancelada.

Los estafadores han logrado emular perfectamente el formato y los enlaces habituales utilizados por la plataforma de reservas, engañando incluso a los usuarios más cautelosos. Al hacer clic en el enlace, el usuario es redirigido a un sitio web que imita a la perfección la apariencia de Booking, donde se le solicita ingresar los datos de la tarjeta de crédito.

En algunos casos, la estrategia de los delincuentes incluye un segundo enlace que vuelve a solicitar los datos bancarios creándote una necesidad de actuar inmediatamente, diciéndote que tu reserva será cancelada. Esta táctica duplica las oportunidades de obtener la información financiera del usuario, haciendo que muchos caigan en la trampa.

Las autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan extremar las precauciones al recibir este tipo de mensajes. Es fundamental no hacer clic en enlaces sospechosos y verificar directamente en la plataforma oficial cualquier solicitud de información. Además, se aconseja habilitar sistemas de autenticación en dos pasos y estar atentos a señales que puedan indicar que un sitio web no es auténtico, como errores ortográficos o inconsistencias en la URL.