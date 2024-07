Bolsonaro y Milei lideran la cumbre conservadora en Camboriú

El ex presidente brasileño, Jail Bolsonaro y el actual jefe de Estado argentino, Javier Milei, mantuvieron un encuentro este domingo, en el marco de la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC). El gobierno de Lula espera con atención el discurso del mandatario libertario.

El ex presidente brasileño compartió en sus redes sociales un video del encuentro que mantuvo con Milei antes del comienzo de la segunda jornada de la CPAC.

El mandatario argentino llegó al Camboriú junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni, y el documentalista presidencial, Santiago Oría.

Su exposición está prevista para esta tarde, a las 16.30 -hora local-, en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se convocó en el Expocentro de Balneário Camboriú y que sirvió de plataforma para lanzar la candidatura 2026 de Bolsonaro.

También fue invitado el ministro de Defensa, Luis Petri, quién dará un discurso.

El diputado brasileño compartió un video en sus redes sociales con el presidente argentino, en el que ambos exclaman “Viva la libertad, carajo”.

“Mucho mejor que estar con comunistas corruptos por ahí… Bienvenido al CPAC Brasil, presidente Milei. Qué bueno es tener un presidente!”, agregó el hijo del ex presidente de Brasil.

Minutos después le dedicó otro posteo al jefe de Estado argentino, quien esta tarde brindará un discurso en la cumbre conservadora.

“Feliz de ser un granito de arena en este proceso. Bienvenido, presidente Milei. Y felicidades por las históricas reformas económicas liberales que se han llevado a cabo en Argentina. El sacrificio por primera vez muestra resultados para los argentinos. Suerte de ellos”, indicó Eduardo Bolsonaro.

Pasado el mediodía tomó la palabra uno de los principales oradores de este domingo, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien destacó las políticas del gobierno de Bukele para terminar con la violencia y la criminalidad en su país.

Según indicó, el mandatario “tuvo la fuerza y valentía de devolver la esperanza a millones de salvadoreños”.

“Se necesita mucho coraje, y no lo lograron seis gobiernos anteriores. Todos llegaban al poder y solo escuchaban al 3%. En ese 3% estaban los criminales, las organizaciones internacionales, y las ONGs. Pero nosotros, con el presidente Bukele, representamos al 97% de los salvadoreños (…) Para nosotros democracia no es eso que nos están vendiendo: no es solo ir a elegir a un presidente un domingo. Democracia es hacer lo que dice el pueblo. Si el pueblo necesita seguridad, nosotros le damos seguridad”, afirmó.

Villatoro dijo que esas organizaciones internacionales que denuncian violaciones a los derechos humanos en su país “están enamoradas de los criminales, no de los buenos salvadoreños”.

Asimismo, destacó que el Gobierno de Bukele en este segundo mandato está luchando “contra los asesinos seriales y contra los corruptos”. “A estos perversos globalistas le decimos que ‘dato, mata relato’. Ustedes pretenden tener el cuento, nosotros tenemos el dato”.

“Si quieren, les damos a los pandilleros, como dijo el presidente”, añadió.

“Nuestras políticas en materia de seguridad tuvieron un plebiscito en las elecciones presidenciales. El resultado: más del 86% de los salvadoreños respalda las políticas del presidente Bukele en materia de seguridad”, concluyó.