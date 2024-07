Ángel Gersi reflexionó sobre los 15 años de la Asociación de Víctimas de la Delincuencia

El pasado 29 de julio, la Asociación Víctimas de la Delincuencia Puerto Madryn celebró su 15º aniversario. En esta ocasión especial, el presidente de la entidad, Ángel Gersi, compartió sus reflexiones y experiencias sobre el recorrido de la asociación, su impacto en la comunidad y los desafíos enfrentados.

La importancia de la participación activa

Gersi destacó la relevancia de la participación activa de las familias en los procesos judiciales, señalando que no deben esperar pasivamente los resultados de los casos. “No salir, pedir justicia, no quedarse en la casa esperando que terminen las causas, porque siempre lo decimos, una vez que la causa termina, que se apagó todo, la verdad que no se puede hacer mucho más”, afirmó Gersi. Subrayó que la vigilancia y el seguimiento son esenciales para garantizar un proceso justo y transparente.

Evolución y logros de la asociación

Recordando los inicios de la asociación, Gersi mencionó cómo las primeras familias que se unieron al movimiento expresaron su descontento con el trabajo de la justicia. “Nosotros cuando empezamos a marchar, fines del 2008, principios del 2009, la verdad que las familias nos contaban que ellos muchas veces no estaban conformes con el trabajo de la justicia”, comentó. Según Gersi, la presencia de la asociación y su rol en monitorear el trabajo de fiscales, jueces y defensores ha llevado a una mejora en la calidad del sistema judicial. “Siempre lo decimos que en el ámbito que sea, cuando hay una mirada sobre el trabajo de uno me parece que se hace mucho mejor”, añadió.

Avances más allá de la contención familiar

A lo largo de los años, la Asociación Víctimas de la Delincuencia ha ampliado su alcance, abordando temas críticos como el banco de datos genéticos y la protección de testigos. Gersi destacó el progreso en la implementación de un banco de datos genéticos, un proyecto clave para la investigación de los casos actuales y los que puedan llegar a venir. “La verdad que si bien la asociación no debería existir, el trabajo ha sido muy positivo, lo del banco de datos ha sido algo muy importante en estos últimos años”, afirmó, señalando que el proyecto ya está en funcionamiento y será una herramienta crucial para futuros casos.

Desafíos y sostenibilidad

A pesar de los logros, mantener la Asociación operativa ha sido un desafío constante. “La verdad que tiene un costo económico que la verdad que durante todos estos años lo hemos ido solventando las personas que formamos la asociación a través de rifa, muchas veces a través de campañas de socios y la verdad que es duro” , comentó Gersi, destacando la necesidad de apoyo continuo para garantizar la sostenibilidad de la entidad.

Con 15 años de historia, la Asociación Víctimas de la Delincuencia Puerto Madryn sigue siendo un pilar fundamental en la lucha por la justicia.