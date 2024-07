Andrea Rueda: “No me gusta cómo se manejan las cosas en Madryn”

La concejala de Unidos y Organizados de Puerto Madryn, Andrea Rueda, pasó por los micrófonos de AzM Radio y resaltó que más allá de tener una excelente relación con el bloque Arriba Chubut, en términos de discusión política, difiere en las formas.

La edil estuvo presente en el programa “El Resto es Bijouterie” y expresó que “la política no es blanco, ni negro. Los grises son miles”. Luego realizó un análisis sobre el gobierno local respecto a estos primeros seis meses y aseguró que “tienen que ver las decisiones que se han tomado en el Gobierno Nacional y el recorte de la obra pública” que ha perjudicado el desarrollo de las ciudades.

“Yo no le voy a marcar la cancha, no voy a poner el no por el no, en este contexto, a Gustavo Sastre. No voy a ser una oposición tira piedras por ser bloque opositor”, dijo y luego aclaró que “más allá de no estar de acuerdo con la forma de gestionar de Gustavo Sastre, una cosa no convalida a la otra”.

“El intendente lo sabe, lo digo en la hora de preferencia y en las sesiones. A mí no me gusta cómo se manejan las cosas. Pienso que está mal planificada. Sin embargo, el jueves pasado se aprobó un proyecto de Cocinas Comunitarias y lo apoyé; la propuesta es un gran logro de gestión”, aseveró.

Apuntando al 2025

Por otro lado, Andrea Rueda destacó que el partido Unidos y Organizados no tendrá acercamientos con La Libertad Avanza, ante la polaridad que podría generarse entre dos opciones para las próximas elecciones del 2025.

“Esto no significa que nos unamos con Despierta Chubut. Además, es un partido que aún no existe”, respondió.