Transmitirán en vivo la charla sobre ballenas del Ecocentro

Debido a que se completaron los cupos presenciales para participar de la charla “De la lente al océano: fotos que revelan historias de ballenas”, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn dispuso su transmisión en vivo por el canal de IG @madryntravel. La actividad tendrá lugar este miércoles 5 de junio de 16:30 a 19 horas en instalaciones del Ecocentro Pampa Azul y está dirigida a guías, guardafaunas, guardaparques e informantes turísticos en actividad.

Se trata de una jornada organizada junto al Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), el Ente Mixto de Promoción Turística y el Ecocentro Pampa Azul. La misma fue diagramada en el marco del Día Mundial del Ambiente, que se celebra en esa fecha, y como parte de las actividades de apertura de la Temporada de Ballenas 2024.

En esta oportunidad, los especialistas del ICB compartirán experiencias e historias, brindarán información actualizada sobre los proyectos en curso y explicarán cómo todas estas iniciativas y saberes están contribuyendo a aumentar el conocimiento público y el compromiso con la conservación de esta especie emblemática, vital para la conservación marina.

Cabe mencionar que quienes sigan la charla online, no recibirán el certificado oficial correspondiente, no obstante es una excelente oportunidad para quienes no están en la ciudad o el país y quieran actualizar sus conocimientos sobre el trabajo que se lleva adelante año a año con profesionales del ICB con respecto a las ballenas francas en Península Valdés.