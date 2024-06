Scaloni define el equipo de la Selección Argentina para el debut en Copa América

La Selección Argentina realizó su última práctica antes del esperado debut de este jueves contra Canadá, en la Copa América 2024. El plantel de Lionel Scaloni trabajó a puertas abiertas, mientras el entrenador define las últimas dudas antes del partido en Atlanta.

En el arco la fija es Emiliano Martínez y la primera duda surge en la zaga central. Con Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico fijos en los laterales, habrá que ver quién será el acompañante de Cristian Romero: si Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, quien parece correr con ventaja para jugar al lado de Cuti.

A partir de la mitad hay algunas incógnitas. Rodrigo De Paul es número puesto, mientras que Leandro Paredes, de buen nivel en los ensayos previos, se ganó un lugar y será titular. Quienes pelean por la última plaza son Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Si se mantiene la idea del DT albiceleste, el N°10 de Liverpool le ganará la pulseada al de Chelsea.

Por otro lado, la gran novedad sería la inclusión de Ángel Di María sobre la banda derecha, lo que provocaría una variante táctica para pasar a formar 4-4-2. Si bien Fideo demostró su peligrosidad al jugar con el perfil invertido, su inclusión en ese lugar de la cancha servirá para encadenar a Alphonso Davies, la gran figura rival, y no darle tantas libertades para que pueda proyectarse a toda velocidad.

En el ataque, el astro Lionel Messi será titular y capitán y el puesto del 9 todavía está en veremos, en medio de una lucha parejísima entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El delantero de Manchester City tendría la balanza a su favor por sobre el Toro, aunque todo se definirá en este entrenamiento final.

Scaloni en la previa del debut

«El equipo lo tengo, no tengo dudas. Se los voy a dar esta tarde a ellos, todavía no lo saben. Están todos disponibles para el partido de mañana, van a jugar los que veamos mejor. Me puedo equivocar, pero pensamos siempre en poner lo mejor. Conmigo siempre juega el que está mejor. A Paredes le tocó salir en el primer partido del Mundial porque pensamos que había otros chicos que estaban mejor. Por algo, ahora lo tengo al lado», declaró Scaloni.

Y agregó: «Las conclusiones de los últimos dos partidos es que los que han jugado están bien. Algunas dudas que teníamos con algunos las hemos resuelto. Que el que juegue demuestre que no quiere perder el puesto. La base que tenemos respeta siempre al que no está jugando. Hicimos algunos retoques y queremos mejorar».

Consultado sobre las cualidades de Canadá, un rival al que la Selección Argentina solo enfrentó una vez en el historial, el DT acotó: «Será una Copa América muy difícil, como lo es siempre. Es lo mismo que jugar contra un europeo. Tiene un muy buen equipo, con jugadores importantes y un nuevo entrenador que trajo nuevas ideas. En el Mundial pasado hizo muy buenos partidos, no ha tenido la suerte que merecía. Es un rival difícil. El que piense que está todo dicho, se equivoca. Están los mejores de ese país y la dificultad es máxima, sobre todo en el inicio de un torneo. Pueden ponernos en aprietos y tenemos que estar preparados».

Si bien los primeros partidos les son esquivos a Argentina, o al menos así ocurrió en la Copa América 2019 (derrota 2-0 vs. Colombia), Copa América 2021 (empate 1-1 vs. Chile) y el Mundial de Qatar 2022 (histórica derrota 2-1 vs. Arabia Saudita), a Scaloni se lo vio con buen semblante en la previa, lejos de estar tensionado o nervioso para el debut en Estados Unidos.

El otro tema que se tocó en la conferencia de prensa fue la preocupante imagen que dejó el estado del campo de juego, a pocas horas del partido inaugural de la Copa América 2024. «No lo pisé, lo vi de afuera. El cuerpo técnico lo vio esta mañana, pero vamos a esperar porque dicen que va a mejorar. Ojalá que esté bien por el bien del fútbol», aclaró el DT.

«Conseguimos tener un proceso en la Selección. El balance, más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. Es un placer verlos entrenar y jugar, cómo se brindan. No me preocupa el futuro de Messi y (Ángel) Di María, no tiene mucho sentido pensar en cuando no estén. Disfrutémoslos ahora, veremos qué pasa más adelante. Messi está bien, está contento. Yo estoy con las ideas y fuerzas renovadas. Es un lindo desafío defender el título», sentenció.

La posible formación de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Ángel di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández; Lionel Messi, y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.