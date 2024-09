Sastre sin filtro: criticó fuertemente al concejal Cuis Taccari

Continúa el fuego cruzado entre el bloque de concejales Juntos por el Cambio de Puerto Madryn y el intendente Gustavo Sastre. Durante la mañana de este viernes, el primer mandatario de la ciudad del Golfo aseguró que Gastón Cuis Taccari le faltó el respeto a todos sus pares que trabajan en el Concejo Deliberante.

“Es una falta de respeto lo que dijo. No respeta ni su propio trabajo”, aseveró Sastre y luego dijo que Cuis Taccari debería cumplir su rol y dejar que cada uno haga el suyo de la mejor manera posible.

Adoquinado en Madryn

Por otro lado, el Intendente destacó que el anuncio de Provincia y la reactivación de la obra pública lo que permitirá encarar con mayores fuerzas la búsqueda de avanzar con obras estructurales para la ciudad.

Asimismo, dijo: “Estamos muy avanzados con el director de Vialidad Provincial, Hernán Tórtola, donde los equipos técnicos ya realizaron su trabajo y se marcaron las cuadras donde se avanzará con el adoquinado”.

Servicios de acueducto de toma

En las últimas horas se aprobó en Comisión un proyecto orientado a servicios para la ciudad, particularmente enfocado al acueducto de toma, el cual es clave para dotar de agua a la ciudad. Tras esto, el Jefe Comunal informó que “veníamos trabajando con el ENOHSA con el cambiado de cañerías existentes, por la cantidad de años y se aprovecha para que tengan mayor amplitud y así haya mayor caudal de agua”.

“Son proyectos que sin estar licitados están presentados para que en Nación los tengan en cuenta”, agregó y luego deseó que las autoridades provinciales que tengan en cuenta alguna de las obras prioritarias para la ciudad.

Servicio de Emergencias Médicas

Por último, Sastre defendió el proyecto aprobado este jueves por el Concejo Deliberante, el cual instruye a la Cooperativa Servicoop a firmar un convenio con una empresa de Emergencias Médicas para prestar el servicio.

“Es un tema que tenemos que tener en claro y ser transparentes. Hoy Madryn tiene una problemática en el servicio de ambulancias. La nueva unidad que llegará a la ciudad pedimos que sea destinada al barrio Juan Domingo Perón”, declaró y luego agregó: “La ciudad crece y el servicio de salud es necesario que crezca y por eso es un servicio que puede aportar a la necesidad existente”.

Por último, resaltó que la ordenanza no es obligatoria, ya que el servicio quedará a disposición de aquellos asociados a Servicoop que quieran adherirse. “El ciudadano tiene la libertad de elegir si lo quiere o no. Acá no se impone nada”.