Milei desde España: «La economía se está recuperando»

En su nuevo viaje a España, durante la entrega del premio «Juan de Mariana 2024 a una defensa ejemplar de las ideas de la libertad” en el Real Casino de Madrid, el presidente Javier Milei aseguró que la economía se está recuperando. «En los indicadores de abril y mayo hay un rebote, la economía se está recuperando», destacó.

Además, durante la disertación de una hora, Milei defendió las ideas libertarias y el «ajuste más grande de la historia» hecho por su Gobierno y volvió a vaticinar que van hacia la libre competencia de monedas y el cierre del Banco Central de la República Argentina.

En particular, destacó su política antiinflancionaria y cómo dejó de estar en el centro de la discusión pública. “De ser el problema más acuciante de la Argentina, la inflación ahora pasó a estar en tercer lugar. Que me vengan a decir que no se puede, porque sí se puede”, dijo Milei ante el aplauso de su auditorio.

«Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad -celebró el Presidente-. Al inicio, sabíamos que había que frenar la emisión monetaria. En la primer semana de diciembre los precios crecían al 1% diario. O sea, al 3.700% anual. En los primeros días de diciembre se había acelerado al ritmo del 7.000% anual. Cuando toman la inflación, la de diciembre fue del 54%. Eso anualizado da 17.000%», explicó a la audiencia de la Institución libertaria que colmó el Casino de Madrid.

«Entiendo que la inflación del 3,5% del último mes es un numero espantosamente alto y que anualizarlo significa el 50% anual. La verdad que pasar de 17 mil a 50 sin tener la hiper en el medio, sin tener controles de precio, sin fijar el tipo de cambio, y sin tener expropiaciones, vaya que es una aventura increíble», destacó.

Antes de recibir el premio, el presidente Milei hizo una evaluación de la herencia que recibió, según su visión, al asumir el gobierno. Con los déficits gemelos que «ascendían al 17 puntos del PBI», encaró un ajuste drástico de 15 puntos del PBI, aseguró. «Nos dijeron que era imposible. Los sommeliers del ajuste, tiene más de tijerita y licuadora. El 10% del ajuste es licuadora», se defendió.

Pettovello, Bullrich y Posse

Al explicar el ajuste llevado a adelante por su gobierno, el presidente defendió a las ministras de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Seguridad, Patricia Bullrich. Aseguró que hicieron una «revolución» en la ayuda social y «pusieron en caja» la calle.

“Critican la política social porque el Gobierno terminó con los intermediarios de la pobreza. Sabemos que los planes generan más pobreza, nosotros cambiamos la dinámica de la asistencia”, destacó Milei. Además, contó que para palear el aumento de la pobreza que generó su política de ajuste, duplicó los montos de la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y el programa «Mil días», creados por la presidencia de Cristina Kirchner (el primero) y Alberto Fernández, el resto.

Para contener las protestas por el corte en planes sociales y la entrega de alimentos, contó que “la Ministra Bullrich me presentó un protocolo de seguridad en el cual no dudé ni medio segundo en apoyar incondicionalmente. El día de la marcha había más efectivos que personas, y eso implicó un fuerte golpe sobre esas organizaciones”.

Finalmente, también mencionó al exjefe de Gabinete, Nicolás Posse. Según explicó, “fue eyectado». «Hacía 18 años que era amigo mío, no cumplió los objetivos y se fue. Acá es cumplir los objetivos el que los cumple, los cumple; y el que no los cumple, por más que lo conozca hace 20 años, afuera”, indicó. Es la segunda vez que habla sobre Posse desde su salida.