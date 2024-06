Melella, pesimista: «No hay una luz al final del túnel en el segundo semestre»

El gobernador Gustavo Melella se mostró pesimista sobre el segundo semestre del año en materia económica a nivel nacional, asegurando que las medidas del Gobierno nacional profundizan «el congelamiento de la economía y de la producción».

“El primer semestre está siendo tremendamente duro por el congelamiento de la economía; la caída de la producción en la industria y los tremendos tarifazos”, dijo el mandatario provincial. En ese sentido, Melella mencionó que entre los impactos de esta situación es notorio «como se recargó el sistema público de salud así como el sistema público de acompañamiento a los vecinos que menos tienen a través de las distintas áreas sociales municipales o provinciales«.

«Yo al segundo semestre lo veo muy complejo, muy pero muy complejo, y nosotros ordenándonos todavía más para seguir dando respuesta, porque es fácil decir ‘achicamos, despedimos gente, ajuste, motosierra‘, y aunque algunos lo aplauden eso significa menos calidad de vida para nuestra gente«, afirmó.

Para Melella «no hay una una luz al final del túnel en el segundo semestre del año«, remarcando que «las provincias y los municipios no pueden hacer frente a todo los requerimientos que surgen con menos recursos».»Al menos rescato, a pesar de lo malo de este semestre, que uno va dando la respuesta que puede en obras y en otras cuestiones. La verdad es que muchos vecinos nuestros la pasan mal, pero en otras provincias es peor todavía y se debaten entre comer o no comer», cerró.