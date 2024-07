Los cortes de ruta retrasaron la llegada de comida y medicamentos a Tierra del Fuego

Desde la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego confirmaron que los cortes que hubo en distintos tramos de la Ruta 3, a lo largo de la Patagonia, retrasaron un poco la provisión de insumos y de alimentos. Su presidente, Darío Loreto, que además es representante de la empresa Logant, dio detalles de la situación.

Dijo que las nevadas y el viento generaron voladeros y acumulación de nieve cerca de Comodoro Rivadavia. Indicó que al no estar preparada para esos casos, se generó una alerta en la ciudad y se conformó un comité de crisis. “Había una sola motoniveladora y eso hizo que se retrase toda la limpieza de la ruta”, Sin embargo, y en base a la experiencia que vivieron los choferes de su empresa, consideró que “sinceramente no fue para tanto”.

“La realidad era que no tenían maquinaria para poder despejar los caminos, habían armado una sola mano y eran treinta o cuarenta kilómetros. Cuando hablaron con los representantes de las cámaras de las provincias nos pidieron que aconsejaron qué hacer y les pedimos que si no estaban dadas las condiciones para cruzar por ese lugar por lo menos que no los dejen seguir más allá de Trelew porque es el único lugar que ellos tienen para comer, para bañarse. Y eso fue lo que se hizo”, relató.

“Se cortó la ruta en Trelew el jueves de la semana pasada y en Comodoro. El domingo se habilitó una sola mano para pasar a la mañana. Pasaron de Trelew a Comodoro siempre con la prioridad de remedios y comida. A la tarde hicieron de Comodoro a Trelew”, agregó.

A su vez, “en Santa Cruz, entre Tres Cerros y San Julián hubo un problema de voladeros, esto genera que cuando uno va en la ruta pierda el sentido de orientación porque no se ve absolutamente nada”.

Loreto señaló que este miércoles “cortaron la ruta nuevamente de Comodoro a Trelew porque había cuatro camiones brasileños que no tenían cadenas y generaron problemas”.

Indicó que, además, “de San Julián a Piedrabuena también cortaron por una cuestión de que no había maquinaria suficientes para limpiar la ruta” y remarcó que “la demora fue de entre tres y cuatro días”.

Fuente: El diario del fin del mundo.