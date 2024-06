Lejos de renunciar, Pettovello designó a un macrista como su mano derecha

Después de la sucesión de renuncias, que superaron las 40 en el Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello designó como su jefe de Gabinete a Lucas Fernández Aparicio. Se trata un abogado con conocimiento del conurbano bonaerense y de derecho laboral, allegado a Mauricio Macri.

La designación de Fernández Aparicio ocurre una semana después de la salida de Fernando Szereszevsky, quien dejó su cargo para dedicarse a su rol de manager de la banda de rock Ratones Paranoicos.

En este sentido, la ministra ratificó que continuará en su cargo a través de una videollamada emitido para la militancia libertaria congregada en el Obelisco, en una manifestación este viernes: “No voy a renunciar. Vine acá por mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar”, manifestó. «Yo soy una de ustedes. Metí los pies en el barro y no los voy a sacar, hagan lo que me hagan. Ya estoy adentro y no voy a parar», agregó.

Quién es Lucas Fernández Aparicio, el nuevo

De 57 años, Fernández Aparicio estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y finalizó su Maestría en Administración Pública en la misma institución, aunque aún le resta enviar su tesis. Su formación académica se complementa con una Diplomatura en Derecho del Trabajo y Dimensión Colectiva en la Universidad Austral.

Su principal trayectoria en la función pública fue durante la gestión presidencial de Mauricio Macri: allí ocupó distintas funciones dentro del Ministerio de Trabajo (como subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social, como secretario de Atención Ciudadana y Servicios Federales y como secretario de Trabajo) y en el de Transporte (como coordinador de la Unidad de Relaciones Laborales y como presidente de Ferrocarriles Argentinos).

Hasta esta semana, trabajaba en la consultoría de derecho laboral que él mismo fundó en el 2020, llamada Octopus. Se le reconoce también un pasado como dirigente sindical de UPCN y con militancia en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde compitió por la intendencia en el 2023 en la lista de Juntos por el Cambio y tenía una banca en el Concejo Deliberante.

