La Administración Portuaria quiere que los cruceros paguen menos impuestos en Madryn

En declaraciones al portal «Mensajero», el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), Diego Pérez, resaltó que la ciudad cerró la temporada pasada con 48 recaladas: “Casi llegamos a los 100 mil cruceristas, aunque terminamos en 98 mil porque el último barco suspendió por mal tiempo. Para esta temporada que arranca el 18 de octubre, sabemos que los primeros barcos en llegar serán los de expedición que son los más chicos y suelen ser los antárticos, luego arriban los cruceros de gran porte”.

En este contexto, Pérez detalló que se está trabajando en proyectos “para que las navieras vean a la Argentina como un destino más estable”, teniendo en cuenta la última problemática que surgió en el rubro: “Se vienen haciendo y deshaciendo políticas cortoplasistas que son buenas o malas y, esto genera en la industria cierta inestabilidad. Antes teníamos una hidrovía que estaba bonificada casi en su totalidad, y ahora se sacó en su totalidad, por lo que los barcos más grandes se ven más afectados (porque se cobra dependiendo el peso y el volumen del barco), y, bajo estas condiciones están empezando a bajarse y ahí nos afecta a nosotros”, reafirmó.

Por este motivo, agregó que se analiza la posibilidad de considerar un tipo de bonificación para estos barcos grandes, «con el compromiso de trabajar en una política que genere estabilidad y no nuevas pérdidas de turistas para esta temporada que viene».

“En lo personal yo he establecido un vínculo muy bueno con el interventor del AGP con quien estamos trabajando por si llegase a haber estos parches en la temporada y también con proyectos para que las navieras vean en nosotros un destino estable”, agregó.

Asociación a CLIA

“Nos unimos a CLIA, (Cruise Lines International Association), es una especie de cámara que nuclea al 95% de los cruceristas del mundo. Somos el único afiliado del país. Este año en la Feria Internacional de Cruceros Seatrade Cruise Global 2024 nos fue muy bien con ellos”, confirmó Pérez, quien detalló que la asociación hace más visible al destino y al puerto.

“Esta suma la vemos muy estratégica. Nos han recibido muy bien, somos el único puerto del país asociado, y nos da un poco más de lugar en el rubro”.

“La gran ventaja que tienen los puertos de Madryn es que son de aguas profundas naturales que no se draga y tenemos el reparo natural que es el Golfo nuevo que también es de gran ayuda para que logren ingresar barcos de gran porte”.

Además, el administrador portuario, agregó “Nosotros podemos amarrar dos barcos en el Piedra Buena y tres en el Storni, pero no se hace porque el tema no es solamente el puerto, sino que además afuera no tenemos transporte y guías. En esta gestión se está tratando de evitar incluso la doble recalada, obviamente no la vamos a negar, pero sí sería mejor separarlas”.