Julio Moreira: “Hay un gran malestar en las filas policiales”

El suboficial mayor retirado y ex integrante del Cobipol Julio Moreira dialogó este martes sobre la situación de los agentes policiales y destacó que “crece la tensión entre el personal de oficiales, suboficiales y tropa policial. La verdad que no está pasando lo que se esperaba”, dijo.

Este descontento llaga tras varias reuniones mantenidas a lo largo de este 2024 en donde se buscó una mejora sustancial en los sueldos y un mayor presupuesto para indumentaria. “Hay empleados policiales que están descontentos con el accionar del Cobipol, con el ministro Iturrioz y con la plana mayor de la Policía del Chubut. El 5% que recibimos es insuficiente, nosotros no queremos discutir con la parte política nuestros sueldos. No deberíamos estar en estas condiciones y peleando para que dejemos de tener salarios debajo de la línea de la pobreza”.

“El Gobierno tiene que reconocer al policía todo el trabajo y no lo hace”, dijo Julio Moreira y luego agregó que mantiene diálogo con el Gobernador por teléfono, aunque por el momento “quizás por su agenda personal, no nos reunimos de manera presencial”.

Por otro lado, indicó que el “malestar es cada vez más grande. Me llaman de toda la provincia para indicarme que nos les alcanza el dinero para cubrir las necesidades de ellos. Los oficiales manifiestan estar de acuerdo con llegar a tomar en las próximas horas algunas medidas más fuertes y manifestarse”.

“Iturrioz dijo, antes de asumir, que no iba a haber policías pobres y por debajo de la línea de la pobreza y ocurre todo lo contrario. No solamente hay policías pobres, sino que también excasean los recursos materiales, no hay equipamiento, indumentaria, los móviles están sin el service. Creo que no les interesa el bienestar policial”, dijo.

Por último dijo que “donde tome medidas un turno de una comisaría, todos los demás lo van a seguir y se avance con medidas más drásticas. Hay policías que almuerzan pero no cenan. Hay diputados que cobran de viáticos 13 millones de pesos mes. Esa cifra representa dos años de trabajo de un policía”.