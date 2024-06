Gran victoria de Brown en Córdoba para seguir fuera de los puestos críticos de la Primera Nacional

Esta tarde, en el reinicio del Torneo de la Primera Nacional, Guillermo Brown venció a Racing en Córdoba, por la Fecha 20 de la Zona A del certamen.

Entre Mauro Fernández en la creación de la jugada y Cristian Gorgerino en la definición, los brownianos concretaron los tres puntos necesarios, para seguir alejándose de los puestos de descenso. Bruno Nasta, descontó para el conjunto cordobés.

Gran triunfo de «la Banda» fuera de casa para sostenerse lejos de los puestos de descenso

Una victoria necesitada y más aun festejando fuera de casa, logró esta tarde Guillermo Brown, en lo que fue el triunfo por 2 a 1 ante Racing de Córdoba, por la Fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional, en lo que marcó el inicio de la segunda rueda de la competencia.

«La Banda», tuvo un muy buen desempeño a lo largo de los 90 minutos y pegando en los momentos justos, logró quedarse con los tres puntos; aunque el descuento del equipo local lo llevó a sufrir los minutos finales del partido para defender la victoria que estaba consiguiendo.

Los brownianos abrieron la cuenta a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Mauro Fernández, el referente de Brown, envió un centro hacia el corazón del área que fue cabeceado de manera certera por el defensor- volante Cristin Gorgerino, para poner el 1-0 parcial para los madrynenses.

Al regresar del entretiempo, Brown rápidamente concretó el segundo gol, cuando corrían 10 minutos, una nueva gran jugada de «El Rayo», que sobre la línea final, envió un nuevo centro al área para que el segundo palo, conectara Gorgerino para poner el 2 a 0 parcial.

Tras concretar el 2-0, Brown tuvo algunas chances para ampliar el anotador, pero el equipo local, buscó el descuento, el cual no llegó ante las buenas intervenciones de Sebastián Giovini. Sobre el final del cotejo, cuando el reloj indicaba 40 minutos, el futbolista ex Brown, el madrynense Bruno Nasta, descontó para «la Academia» cordobesa, que no alcanzó para concretar el empate.

Cómo queda Brown

De esta forma, Brown volvió a sumar tres puntos claves en condición de visitante y sumó para seguir escalando en la tabla de posiciones de la Zona A, para salir de los puestos críticos del descenso.

Com este resultado, «la Banda» se ubica en el 16° puesto con 22 puntos. El proximo fin de semana los portuarios serán locales de Alvarado de Mar del Plata, el día domingo 30 desde las 15 horas en el Estadio Raúl Conti.