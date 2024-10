Giorgia venció a Portugal y está en octavos en la Eurocopa

En la continuidad de la Eurocopa Alemania 2024 este miércoles se desarrollaron cuatros partidos correspondientes a la tercera fecha de los grupos E y F, con los que concluyó la primera etapa y se definieron los últimos cinco clasificados a octavos de final: Rumania, Bélgica, Eslovaquia, Turquía y Georgia. Se sumaron a Alemania, Suiza, España, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia, Austria, Francia y Países Bajos, que accedieron desde las zonas A, B, C y D; más Portugal, que jugó en esta jornada con el primer puesto asegurado.

En la E se dio una particularidad, luego de los empates entre Ucrania vs. Bélgica 0 a 0 y de Eslovaquia vs. Rumania 1 a 1 por las anotaciones de Ondrej Duda y Razvan Marin, respectivamente: todos los equipos sumaron cuatro puntos y las posiciones se definieron por diferencia de goles. Así, quedaron ubicados, en el siguiente orden, rumanos, belgas, eslovacos y ucranianos. Estos últimos pasaron a la historia (negativa) de ser el primer combinado en no avanzar habiendo conseguido cuatro unidades. Los otros tres siguen en carrera por el título.

En el grupo F, los portugueses, con el número uno en el bolsillo, cayeron ante Georgia 2 a 0 por los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Georges Mikautadze. Los georgianos quedaron terceros y accedieron a los octavos de final como los mejores de esa ubicación. En el otro duelo, los turcos superaron 2 a 1 a República Checa con tantos de Hakan Calhanoglu y Cenk Tosun a los 94′ -Tomas Soucek igualó transitoriamente para los checos- y terminaron como escoltas de los lusos con las mismas unidades, pero por haber caído en el cotejo entre sí se ubicaron por detrás.

Además de Ucrania y República Checa, también se despidió del torneo Hungría, que dependía de ciertos resultados para poder ser uno de los mejores cuartos. Los otros que no seguirán en el certamen son Escocia, Albania, Serbia, Croacia y Polonia.