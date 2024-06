García Larraburu: «No voy a impedir la jubilación de 9 de cada 10 mujeres»

Durante el debate por la Ley Bases en el senado, la senadora por Río Negro Silvina García Larraburu, de Unión por la Patria, confirmó el rechazo a la iniciativa en su intervención. En su discurso hizo una defensa de Aerolíneas Argentinas, el Conicet y los medios públicos. «No voy a destruir la industria nacional ni regalar nuestros recursos con el RIGI», profundizó García Larraburu.

«El país transita horas muy difíciles más allá de todo este intercambio de favores al que hemos asistido para lograr algún voto más, se está desvirtuando la política», dijo la senadora en alusión indirecta al escándalo que tiene como protagonista a senadora por Neuquén, Lucila Crexell tras la filtración de su postulación formal como embajadora de la Unesco, horas antes que se trate en la Cámara Alta la Ley Bases.

«Si se aprueba hoy le estaríamos dando facultades extraordinarias a un presidente que dijo ser ‘el topo que destruye el estado desde adentro’, que dijo que ‘viene de un futuro apocalíptico como Terminator’, que dijo ‘les voy a vetar todo, me importa tres carajos’. A lo mejor visualizarlo en conjunto nos hace pensar en la gravedad de los dichos de un presidente que lleva seis meses de gestión», señaló García Larraburu.

«Soy de la provincia de Río Negro donde está uno de los polos de Ciencia y Tecnología más importante de la Argentina. En mi ciudad, San Carlos de Bariloche, funciona el Centro Atómico Bariloche, la CNEA, el Instituto Balseiro, el INVAP, una empresa insigna del desarrollo (…). Me he ocupado de dialogar, de caminar la calle (…) y no he encontrado acá (en el proyecto de Ley Bases) una sola opinión propositiva de la situación que están viviendo en materia científica y tecnológica y de la falta de financiación. La realidad es que estas instituciones hoy están desfinanciadas y muchas de ellas a un paso de ser desguazadas completamente», planteó.

Como ejemplo citó la situación del INTI en la región que «hace diez días se anunció el cierre de ocho sedes en la Patagonia y el despido de cientos de profesionales», recordó. A ello sumó el panorma actual del CAREM (el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina): «Tiene un 85% de avance, viene de un fideicomiso que está en riesgo con la ley Bases y en los últimos meses despidieron 167 trabajadores. Si se cayera el proyecto quedarían más de 600 operarios de la construcción sin empleo. Sin el prototipo es imposible su comercialización», señaló. También incluyó al Conicet en las advertencias.

«Yo no voy a votar a favor de privatizar los medios públicos ni destruir la industria nacional ni los recursos con el RIGI. No voy a impedir la jubilacion de 9 de cada 10 mujeres (…). Atrás de todos estos artículos hay personas sufrientes, dolientes y que van a ser damnificadas por la Ley Bases. Vamos a perjudicar a los trabajdores más precarizados con la eliminación del montributo social, vamos a renunciar a la soberanía energética y a la liberación de tarifas. De aprobarse esta ley será recordada como uno de los días más tristes de la democracia argentina», finalizó.

Fuente: RíoNegro.com.ar.