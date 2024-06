Espinoza: «Trevelin se está haciendo cargo de lo que le corresponde a Nación»

En la última sesión ordinaria, el concejal trevelinense Livio Espinoza fue muy crítico del gobierno nacional y recordó que en campaña el presidente Javier Milei afirmaba que el ajuste lo pagaría “la casta política” y advirtió que “en los hechos eso no está ocurriendo”, acentuando que la población toda se ve perjudicada por las medidas económicas impulsadas desde el 10 de diciembre último.

Sostuvo el edil del bloque mayoritario que “no hay una sola política pública” implementada por la Administración Central de la Libertad Avanza “que favorezca a la gente de a pie” y repasó que en un corto período de tiempo “aumentaron las prepagas de salud, los medicamentos y los servicios básicos de gas y energía en cifras exorbitantes”.

Resaltó que en estos seis meses creció la pobreza en la Argentina, que según algunas instituciones se encuentra por arriba del 50%. También, lamentó el concejal justicialista, creció el índice de desocupación y relacionado con ello bajó considerablemente el consumo de determinados productos en los establecimientos comerciales.

No dudó en señalar que “fundir a la industria” pareciera ser un objetivo del gobierno nacional y que las medidas neoliberales no protegen al producto argentino, por el contrario lo liman. “Dónde irá a parar esa gente que trabaja en la industria nacional”, se preguntó preocupado y aseveró que no encuentra ni un solo argumento sólido que justifique el actual programa económico.

“Todo lo que están haciendo no favorece al pueblo trabajador argentino, a la industria nacional, a la salud y a la educación”, reafirmó Espinoza en Hora de Preferencia, añadiendo que por supuesto Trevelin se ve afectado. “Aquí el municipio está haciéndose cargo de muchas políticas que le corresponden al Estado nacional”, manifestó molesto.

Por último, el edil advirtió que “el Estado nacional no está por ningún lado” y llamó a la reflexión sobre las promesas del presidente antes de asumir al frente del Ejecutivo. “Milei mintió”, enfatizó.