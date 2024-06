En las elecciones británicas hay un candidato basado en IA

Cuando los votantes acudan a las urnas en cualquier ciudad inglesa el mes que viene, tendrán la oportunidad de elegir al que se anuncia como el primer parlamentario del mundo basado en Inteligencia Artificial.

El empresario Steve Endacott, de 59 años, es uno de los cientos de candidatos que se presentan para convertirse en parlamentario en las elecciones nacionales británicas del 4 de julio, pero, a diferencia de los demás, la cara que aparece en su folleto de campaña no es la suya sino la de un avatar generado por inteligencia artificial (IA).

«Vamos a lanzar un partido, vamos a reclutar a más candidatos de IA en todo el país después de estas elecciones y vemos esto como el lanzamiento, la piedra angular de algo grande y democrático», declaró a Reuters.

Endacott, cuya empresa Neural Voice da vida a su alter ego de IA, comunicó que su frustración con la «política convencional» le hizo decidirse a presentarse como independiente por la circunscripción de Brighton Pavilion, en esta ciudad costera del sur del país.

«AI Steve», el nombre que aparecerá en las papeletas de voto, dialoga en tiempo real con la población local sobre temas que van desde los derechos LGBTQ y la vivienda hasta la recolección de basura y la inmigración. A continuación, propone ideas políticas antes de pedir sugerencias.

«Utilizamos la Inteligencia Artificial en muchos ámbitos: en el trabajo, en las interacciones sociales… ¿Por qué no en la política?», preguntó Eona Johnston, trabajadora social de 23 años, tras conocer a «AI Steve» cerca del famoso muelle de Brighton, confiada en que eso «podría cambiar la forma de vivir» de la gente.

Cuando se le preguntó por AI Steve, la Comisión Electoral, el organismo de control de las elecciones, dijo que si ganaba, Endacott sería el miembro del parlamento (MP), no ninguna versión de él basada en Inteligencia Artificial.

La mayoría de los habitantes parecían reacios a votar a un candidato basado en IA. Jim Cheek, contable de 37 años de Brighton, señaló que un diputado tiene que hablar en nombre de sus electores.

“La IA y los políticos tienen algo en común. No son de fiar”, comentó otro vecino, Andy Clawson, a la agencia de noticias Reuters.