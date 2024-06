El temporal afectó a más de un millón de animales en Santa Cruz

Desde el fin de semana la provincia de Santa Cruz se enfrenta a un importante temporal de nieve, que ha cubierto con un manto blanco a las grandes extensiones de campos que la caracterizan. Con estimaciones que rondan los 40 a 60 centímetros de nieve acumulada, dependiendo de la zona, los ganaderos tienen sus alarmas encendidas por el impacto que esto podría provocar en la producción.

“Nevó en toda la provincia, pero el principal impacto es en la zona de pre cordillera, que vendría a ser la faja central de la provincia si la miramos de este a oeste. Esto debe estar afectado a cerca de un millón de lanares y a unos 40.000 bovinos”, indicó a Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS).

El principal obstáculo es la provisión de alimento, al que los animales no pueden acceder por la cantidad de nieve acumulada. Y en aquellos casos en los que hay balanceado a disposición en silos, el estado de los caminos impiden que pueda ser repartido.

“Lo primero que hay que hacer es tratar de llegar. Hay que limpiar las rutas provinciales y nacionales que se cortan por precaución. Hay desde productores que quieren entrar a sus estancias y no pueden, hasta aquellos que no pueden salir. Lo que hemos concertado con el gobierno provincial es un trabajo coordinado entre el Consejo Agrario Provincial, que sería nuestro Ministerio de Producción Agrícola, y Vialidad para lograr esa limpieza, porque las distancias son tan grandes que es muy complicado llegar”, señaló Jamieson.

Aunque para el ganadero la situación aún no es del todo crítica, los pronósticos de heladas para los próximos días no son alentadores y teme el impacto de los fuertes vientos.

“Si se levanta viento esto se transforma en un voladero, y el riesgo es que esto no deshiele. Normalmente los que primero se deshielan son los faldeos que miran al norte. Allí sol está tan bajo que va a pegar siempre. Ahí es donde tenés que llevar la hacienda, pero es hasta muy difícil avanzar con caballos”, sostuvo el santacruceño.

Sobre lo que se viene indicó: «El pronóstico no es nada bueno, por eso estamos diciendo que está en jaque un montón de hacienda, y ya no depende tanto de la decisión del hombre. Habrá algunos productores que estén haciendo un esfuerzo para mover algo a caballo, pero es tampoco tenés tanto pasto para dar de comer. Una estancia con 10.000 a 15.000 animales nunca tiene una reserva para tanto. Si esto no afloja en 10 o 15 días, estaremos en grandes problemas«.

