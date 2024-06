El seleccionado femenino de Chubut, campeonas en el Argentino B de Menores

Este viernes, la Selección Menor de Handball de Chubut en rama femenina, se consagraron campeonas del Torneo Argentino de la divisional B que se disputa hasta hoy en la ciudad de Bariloche, Rio Negro.

El combinado chubutense venció a sus pares de San Rafael por 41 – 25 y consiguieron el ascenso a la categoría A.

Chubut en rama femenina, festejó el titulo en el Argentino B

La rama femenina del Seleccionado Menor de handball de Chubut, consiguió este viernes, el titulo de campeonas en el Torneo Argentino B de la disciplina, en un certamen que bajo la organización de la Confederación Argentina de Handball, se juega hasta hoy en la ciudad de Bariloche, Rio Negro.

El seleccionado femenino B de Chubut, venció en la final de la competencia a sus pares de San Rafael, ganando por un marcador de 41 – 25, en un juego disputado hasta hace minutos, bajo la conducción de los entrenadores Matias Cornejo y Rocío Zalazar.

Vale destacar que en el primero de los juegos por el Argentino, las chubutenses había caído por la mínima diferencia ante San Rafael, por 29 – 30; resultado del cual pudieron recuperarse en adelante con los siguientes marcadores en los siguientes cotejos 42-20 vs. La Pampa, 36-20 vs. Chaco, 29-19 vs. APeBa.

En tanto, el combinado masculino de Chubut, que juega el Argentino en divisional A, jugaba el partido por el 7° y 8° puesto ante ASAMBAL.