Trevelin recibe a lo mejor del Levantamiento Olímpico Provincial

Organizado en conjunto por las Escuelas de Levantamiento Olímpico de Rawson, Comodoro Rivadavia y Trevelin, una intensa actividad se concentrará en el Centro Deportivo Municipal de la localidad cordillerana, en lo que será una nueva fecha del Torneo Provincial de Levantamiento Olímpico de pesas.

El evento contará con el respaldo de Chubut Deportes y la Secretaría de Deportes de Trevelin. Será una jornada de capacitación el día viernes 31 y la competencia el sábado 1 de junio.

Un fin de semana a puro levantamiento olímpico

En esta oportunidad, la fecha del Torneo Provincial de Levantamiento Olímpico de Pesas, tendrá lugar en la localidad cordillerana de Trevelin.

La actividad iniciará el día viernes 31, con una intensa capacitación destinada a los deportistas participantes, que llegarán desde distintos puntos de nuestra provincial; mientras que la competencia será el sábado 1 de junio.

LEVANTAMIENTO OLÍMPICO DE PESAS – TORNEO PROVINCIAL

En Trevelin

Cronograma de actividades

Jornada 1: Viernes 31/05 – Capacitación

14:00 horas: Presentación breve del deporte, sus características específicas y su desarrollo a nivel provincial. Ejercicio del Arranque: modalidad clásica y su metodología.

17:00 a 18.30hs: Observación práctica de los deportistas que participarán en el torneo provincial.

18.30 a 20:00hs: Modalidad práctica. Metodología de la enseñanza del Arranque. Derivados para la enseñanza en cualquier deporte.

Jornada 2: Sábado 1/06 – Torneo Provincial

9:00 hs: Pesaje único

10:00 a 11:00 hs: Tanda Sub 12 masculina y femenina

11.30 a 13:00hs: Tanda femenina Sub 15/ Sub 17/ Sub 20/ Absoluta

13.30 a 14.30hs: Tanda masculina Sub 15/Sub 17/ Sub 20/ Absoluta

14.30hs: Premiación de todas las categorías

15:00 a 17:00hs: Devolución e intercambio de la observación del torneo. Ejercicio del envión. Modalidad clásica y su metodología.

17:00 a 19:00hs: Modalidad practica de la enseñanza metodológica del envión. Derivados del ejercicio para otros deportes.

19:00 a 20:00hs: Consultas puntuales y charla de intercambio. Cierre.