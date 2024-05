Se desarrolló el Torneo Interprovincial XV Edición Copa Malvinas Argentinas

El pasado fin de semana se desarrolló la XV Copa Malvinas Argentinas de Tae Kwon Do ITF en el Gimnasio Municipal Nº1 de Comodoro Rivadavia, con la organización de Red Group del instructor Juan Millatureo y la fiscalización del maestro Orlando Velásquez, además del apoyo de Comodoro Deportes.

La Copa quedó en manos de La 40 de Trelew que tuvo gran cantidad de competidores inscriptos, en lo que fue una nueva fiesta del arte marcial ITF.

Exitosa Interprovincial de taekwondo en modalidad ITF

Este domingo en el Municipal Nº1 se llevó a cabo el acto inaugural de lo que fue la XV Copa Malvinas Argentinas de Tae Kwon Do ITF de Red Group, bajo la organización del instructor Juan Millatureo, la fiscalización del nuevo maestro Orlando Velásquez y el auspicio de Comodoro Deportes.

El evento contó con una espectacular convocatoria y en el acto inaugural estuvieron presentes el presidente de Comodoro Deportes profesor Hernán Martínez, el director de Deportes Lic. Martín Gurisich, junto al Sabón Nim Juan Millatureo (Organizador – Dir. Red Group), maestro Orlando Velásquez (fiscalizador) los veteranos de Guerra Víctor Contreras, Luis Mansilla y Jorge Palacios, además de la Coordinadora del Gimnasio Municipal Nº1 Macarena Sepulveda.

Fueron parte del torneo las escuelas Centro Educativo Comodoro Rivadavia (Ins. Jonatan González), CET (Ins. Leticia Sáez, Inst. Fabiana González), Academia Superior Tae Kwon Do CR (Inst. Jorge Álvarez), ITA Patagonia (Inst. Jorge Huenchur), Grupo Evolución (CR-RT Inst. Cecilia Huayquín), Esc. Patagónica Las Heras (Inst. Manuel Vera), Grupo Sur CR (Inst. Carlos Velásquez), Esc. Pico Truncado (Inst. Héctor Rivera – Inst. Mario Godoy – Ramón Suárez), Esc. Sur Esquel (Tomás Bonansea), Gim. Municipal Nº1 (Inst. Miguel Galleguillo), Academia Wolf Rada Tilly (Inst. Emilio Nievas), Grupo Patagonia CR (maestro Orlando Velásquez), La 40 Trelew (maestro Héctor Richards), Esc. Las Heras (Inst. Silvia Morales), Gim. Municipal Nº4 (Inst. Tadeo Carrazana), Esc. Inst. Valeria Maldonado (CR), Esc. Puerto Deseado (Inst. Juan María Spotorno), Team Moresco Asoc. Univ., Esc. Inst. Marta Vidal (Pico Truncado) y el organizador Red Group con sus escuelas de barrios La Floresta, Esc. Nº517, Unión Vecinal Bº Las Flores, Unión Vecinal Bº San Cayetano, Esc. Nº34 y Municipal Nº3, de los instructores Juan Pablo, Micaela y Jonatan Millatureo, Pamela Calle y Facundo Troncoso.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las escuelas que se hicieron presentes hoy, a vivir una fiesta del Tae Kwon Do. Muy contento por recibir a los veteranos que siempre nos acompañaron. Esto se pensó en honor a ellos. Esto nació en honor a nuestros veteranos. Ayer se disfrutó del Hotel Deportivo con las delegaciones que llegaron, así que agradecemos a Hernán Martínez, a su equipo de trabajo, que siempre está con nosotros y nos apoya siempre”, comentó Juan Millatureo, organizador del evento.

Por su parte, el profesor Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, agregó: “Al Tae kwon Do ITF que está acá, comenzando en este espacio su ciclo de competencias 2024. Este evento es para recordar lo que sucedió, como fue la Guerra del Malvinas, que no se puede olvidar. Hoy el deporte le da un pequeño mimo al alma a esas historias. Y ver al Tae Kwon Do reunido acá demuestra que es una disciplina que sabe trabajar en equipo, que sabe organizarse y pensar para adelante. Hoy el ITF tiene mucha vida en Comodoro Rivadavia, ustedes son una parte de eso”.