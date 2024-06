Sastre confirmó que cada vez hay más comedores y merenderos en Puerto Madryn

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, dialogó este jueves sobre el proyecto en el cual se están llevando adelante diversas tareas para que la Municipalidad tenga su banco de alimentos. “El fin siempre es poder ayudar a las familias que más lo necesitan”, dijo.

“En su momento se iniciaron las gestiones con el Comedor Infantil pero esta propuesta será íntegramente del municipio y tendrá lugar en la Secretaría de Desarrollo Comunitario”, informó y luego agregó que “la idea es que los supermercados y todo aquel que quiera colaborar, lo pueda hacer, es una causa común para ayudar a los que más necesitan”.

Una situación cada vez peor

Por otro lado, Sastre resaltó que ve una realidad sumamente compleja donde “la situación de necesidad que tiene la gente la vemos todos los días y la padecemos. Hay algunos vivos, pero el 90% de los que se acercan a solicitar ayuda, es porque la necesita y la está pasando muy mal”.

“La prioridad es que las familias tengan el acompañamiento. Hay que asistirlos con alimentos y no con yerba, porque no van a comer yerba. Hay que terminar con la necesidad que tiene la gente, con las avivadas. Si hablamos y tenemos un discurso muy bonito de igualdad de condiciones y sacar adelante al país, no puede seguir habiendo inversiones en yerba”.

Sigue incrementando la ayuda de la Municipalidad

Además, el Intendente de Madryn sostuvo que no tiene “ningún tipo de dudas” que la asistencia que se realiza desde el Municipio continúa incrementándose mes a mes. “El informe se hacía cada dos meses y ahora solicité que sea mensualmente para tener un seguimiento más exhaustivo”.

Por último, Sastre criticó la propuesta de la edila de UyO Andrea Rueda al indicar que Madryn “no necesita ningún tipo de ordenanza para tener un revelamiento sobre la cantidad de merenderos y comedores que hay en la ciudad. La Secretaría de Desarrollo Comunitario tiene individualizado cada uno de los lugares y quienes son los titulares”.